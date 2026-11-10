Tuzlu Kahve bu akşam var mı, yok mu? 10 Kasım Salı Tuzlu Kahve yeni bölüm yayınlanacak mı?

Star TV'nin sevilen yapımları arasında yer alan Tuzlu Kahve dizisinin yeni bölüm yayın tarihi ve saati merak ediliyor. Dizinin takipçileri, 10 Kasım Salı akşamı ekranlara gelip gelmeyeceğini öğrenmek için güncel yayın akışını araştırıyor. Peki, Tuzlu Kahve bu akşam var mı, yok mu? Tuzlu Kahve yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte 10 Kasım 2026 Star TV yayın akışı ve yeni bölümde yaşanacaklar...

TUZLU KAHVE BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Evet, Tuzlu Kahve dizisi bu akşam Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Kanalın 10 Kasım 2026 Salı gününe ait yayın akışında herhangi bir yayın değişikliği bulunmuyor. Buna göre dizi, yeni bölümüyle kendi yayın gününde ekranlara gelecek.

TUZLU KAHVE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tuzlu Kahve dizisinin 10. bölümü, 10 Kasım 2026 Salı akşamı saat 20.00'de Star TV'de yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler, belirtilen saatte Star TV ekranlarından takip edebilecek.

TUZLU KAHVE 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tuzlu Kahve'nin yeni bölümünde karakterler arasındaki ilişkiler ve beklenmedik gelişmeler ön plana çıkacak.

Hatun ve Tiraje'nin beklenmedik yakınlaşması, ikiliyi karakola kadar uzanan olayların içine sürükleyecek. Murat ve Elit'in ilişkisinde ise işler karışacak. Derin ve Mehmet, sonunda baş başa kalabileceklerini düşünürken ortaya çıkan eski bir video, ikili arasında büyük bir krize neden olacak.

Yeni bölümde yaşanacak gelişmelerin karakterlerin ilişkilerini nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.

TUZLU KAHVE OYUNCULARI KİMLER?

Yapımını Poll Films'in, yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği Tuzlu Kahve dizisinin oyuncu kadrosunda birbirinden tanınmış isimler yer alıyor.

Dizide Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Nazlı Senem Ünal ve Şeyla Halis gibi isimler rol alıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Gökçe Özyol da bulunuyor.