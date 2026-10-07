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Tuzlu Kahve'nin 6. bölümü, 6 Ekim 2026 Salı günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında yayınlandı. Yeni bölümü televizyon yayınında takip edemeyen izleyiciler ise Tuzlu Kahve 6. bölümün Youtube'da neden olmadığını ve yeni bölümün nereden izlenebileceğini araştırıyor. Peki, Tuzlu Kahve 6. bölüm Youtube'da neden yok, ne zaman yüklenecek? Tuzlu Kahve yeni bölüm nereden, hangi platformdan izlenir? İşte detaylar.

TUZLU KAHVE 6. BÖLÜM YOUTUBE'DA NEDEN YOK, NE ZAMAN YÜKLENECEK?

Tuzlu Kahve'nin 6. bölümü, 6 Ekim 2026 Salı günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yeni bölümü televizyon yayınında takip edemeyen izleyiciler ise bölümün Youtube'a yüklenip yüklenmeyeceğini ve yeni bölümü nereden izleyebileceklerini araştırıyor. Star TV'nin resmi yayın akışında da Tuzlu Kahve'nin 6. bölümü 6 Ekim Salı günü saat 20.00'de yeni bölüm olarak yer alıyor.

Tuzlu Kahve'nin dijital yayın hakları kapsamında bölümler, televizyon gösteriminin ardından HBO Max kütüphanesine ekleniyor. Bu nedenle 6. bölümü YouTube üzerinden tam bölüm olarak izlemek isteyen izleyicilerin merak ettiği konu, dizinin yeni bölümünün platforma yüklenip yüklenmeyeceği oldu.

TUZLU KAHVE 6. BÖLÜM HANGİ PLATFORMDA YAYINLANIYOR?

Tuzlu Kahve'nin dijital yayın platformu HBO Max.

Dizinin bölümleri, Star TV'deki televizyon gösteriminin ardından dijital platform üzerinden izleyiciyle buluşuyor. Bu kapsamda televizyon yayınını kaçıran izleyiciler, yeni bölümü daha sonra HBO Max kütüphanesinden takip edebilecek.

Star TV'nin resmi internet sitesinde de Tuzlu Kahve'nin 6. bölümüne ilişkin içerikler yer alıyor. Dizinin 6. bölüm fotoğrafları ve bölüm fragmanları resmi Star TV platformunda yayınlanmış durumda.

Tuzlu Kahve'nin dijital yayın hakları nedeniyle dizinin full bölümlerinin YouTube platformuna yüklenmediği belirtiliyor. YouTube üzerinde bölümlere ait özel sahneler, fragmanlar ve klip özetleri yer alıyor.

TUZLU KAHVE YENİ BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Tuzlu Kahve'nin yeni bölümü, ilk olarak 6 Ekim 2026 Salı günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Televizyon yayınını takip edemeyen izleyiciler ise dizinin dijital yayın platformu HBO Max üzerinden yeni bölümü daha sonra izleyebilecek.