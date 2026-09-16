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Tuzlu Kahve 3. bölüm Youtube'da neden yok? Tuzlu Kahve'nin bölümleri yayınlanmıyor mu, neden? Tuzlu Kahve'nin yeni bölümleri nereden izlenir?

Tuzlu Kahve 3. bölüm Youtube'da neden yok? Tuzlu Kahve'nin bölümleri yayınlanmıyor mu, neden? Tuzlu Kahve'nin yeni bölümleri nereden izlenir?
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Tuzlu Kahve 3. bölümün YouTube'da yer almaması, dizinin yeni bölümünü dijital ortamda takip etmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Star TV'de yayınlanan bölümün ardından YouTube'da yeni bölümü göremeyen izleyiciler, “Tuzlu Kahve 3. bölüm YouTube'da neden yok?”, “Tuzlu Kahve'nin bölümleri yayınlanmıyor mu, neden?” ve “Tuzlu Kahve'nin yeni bölümleri nereden izlenir?” sorularına yanıt arıyor.

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Tuzlu Kahve'nin 3. bölümü sonrası gözler dizinin dijital yayın platformuna çevrildi. Yeni bölümü Youtube'da bulamayan izleyiciler, Tuzlu Kahve'nin bölümleri neden yayınlanmıyor ve dizinin yeni bölümleri nereden izlenebilir sorularını araştırmaya başladı. Tuzlu Kahve'nin Youtube'daki yayın durumu ve bölümlerin dijital ortamda izlenebileceği platform merak konusu oldu. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

TUZLU KAHVE'NİN 3. BÖLÜMÜ YOUTUBE'DA NEDEN YOK?

Tuzlu Kahve'nin 3. bölümünün Youtube'da yer almamasının nedeni, dizinin dijital yayın haklarının HBO Max'te bulunması. Dizinin televizyon yayınından 24 saat sonra HBO Max kütüphanesine eklenmesi planlanırken, yeni bölümlerin YouTube üzerinden yayınlanmaması bu dijital yayın anlaşmasıyla bağlantılı. Bu nedenle izleyiciler 3. bölümü YouTube'da göremiyor.

TUZLU KAHVE'NİN YENİ BÖLÜMLERİ NEDEN YAYINLANMIYOR?

Tuzlu Kahve'nin yeni bölümlerinin YouTube'da yayınlanmamasının temel nedeni, dizinin dijital yayın haklarının HBO Max'e ait olması. Star TV'de ekrana gelen bölümlerin ardından dijital izlemek isteyen izleyicilerin HBO Max platformunu kullanması gerekiyor. Dizinin YouTube'da ilk bölümüyle yüksek izlenme rakamlarına ulaşması, sonraki bölümlerin de aynı şekilde YouTube'a yükleneceği anlamına gelmiyor.

TUZLU KAHVE'NİN BÖLÜMLERİ NEREDEN İZLENİR?

Tuzlu Kahve'nin yeni bölümleri Star TV'deki televizyon yayınından 24 saat sonra HBO Max üzerinden izlenebiliyor. Dizinin dijital yayın haklarının HBO Max'te bulunması nedeniyle YouTube yerine bu platform üzerinden izleyiciyle buluşması planlanıyor. Televizyondaki yayınını kaçıran veya bölümleri dijital ortamda takip etmek isteyen izleyiciler, Tuzlu Kahve'nin yeni bölümlerini HBO Max kütüphanesinden takip edebilir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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