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Tuzlu Kahve 3. bölüm internette ne zaman yayınlanacak? Tuzlu Kahve hangi platformda yayınlanıyor?

Tuzlu Kahve 3. bölüm internette ne zaman yayınlanacak? Tuzlu Kahve hangi platformda yayınlanıyor?
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Tuzlu Kahve 3. bölüm için geri sayım sürerken, dizinin yeni bölümünü televizyonda kaçıran izleyiciler internette yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. İlk iki bölümü YouTube’dan takip eden izleyiciler, 3. bölümün tekrarının nereden izlenebileceğini merak ediyor. Peki, Tuzlu Kahve 3. bölüm internette ne zaman yayınlanacak? Tuzlu Kahve hangi platformda yayınlanıyor? Detaylar haberimizde.

Star TV’nin yeni dizisi Tuzlu Kahve, salı akşamları saat 20.00’de izleyiciyle buluşuyor. Dizinin ilk iki bölümünün ardından 3. bölümü bekleyen izleyiciler, yeni bölümün internette ne zaman yayınlanacağını ve tekrar bölümlerine nereden ulaşabileceklerini araştırıyor. Peki,  Tuzlu Kahve 3. bölüm internette ne zaman yayınlanacak? Tuzlu Kahve hangi platformda yayınlanıyor? Detaylar...

TUZLU KAHVE 3. BÖLÜM İNTERNETTE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Tuzlu Kahve’nin yeni bölümü salı akşamları saat 20.00’de Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin ilk iki bölümü sonrasında 3. bölümü izlemek isteyen izleyiciler, yeni bölümün internette ne zaman erişime açılacağını araştırmaya başladı.

Dizinin ilk bölümü YouTube üzerinden 23 milyon izlenmeye ulaşırken, 2. bölüm 15 milyon kez izlendi. Ancak 3. bölüm için YouTube’da tekrar bölümü arayan izleyiciler, dizinin tekrar bölümlerinin burada yayınlanmadığını gördü.

Tuzlu Kahve’nin tekrar bölümleri YouTube yerine dijital platform üzerinden izleyicilerin karşısına çıkıyor. Bu nedenle diziyi televizyon yayınında kaçıran izleyiciler, bölümlere dijital platform üzerinden ulaşabiliyor.

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TUZLU KAHVE HANGİ PLATFORMDA YAYINLANIYOR?

Tuzlu Kahve, televizyonda Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizi, dijital platformda ise HBO Max üzerinden izlenebiliyor. Dizinin tekrar bölümleri YouTube’da yayınlanmıyor.

Tuzlu Kahve, her salı saat 20.00’de Star TV’de izleyiciyle buluşuyor. Televizyondaki yayını kaçıran izleyiciler ise dizinin bölümlerini HBO Max üzerinden takip edebiliyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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