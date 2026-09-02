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Tuzlu Kahve 1. bölüm izle: Tuzlu Kahve 1. bölüm full, Hd nereden nasıl izlenir?

Tuzlu Kahve 1. bölüm izle: Tuzlu Kahve 1. bölüm full, Hd nereden nasıl izlenir?
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Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve, 1 Eylül Salı akşamı yayınlanan ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin ilk bölümünü kaçıran veya yeniden izlemek isteyen izleyiciler, “Tuzlu Kahve 1. bölüm izle”, “Tuzlu Kahve 1. bölüm full” ve “Tuzlu Kahve HD izle” aramalarına yöneldi. Peki, Tuzlu Kahve 1. bölüm nereden ve nasıl izlenir? İlk bölümde neler yaşandı?

Eda Ece ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı Tuzlu Kahve, ilk bölümüyle ekran macerasına başladı. İpekli ve Kutaygil aileleri arasındaki geçmişten gelen husumet ve karakterler arasında yaşanan gelişmeler izleyicinin dikkatini çekerken, Tuzlu Kahve 1. bölüm full izle aramaları da hız kazandı. Dizinin ilk bölümünü yeniden izlemek isteyenler, “Tuzlu Kahve 1. bölüm nereden izlenir?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

TUZLU KAHVE 1. BÖLÜM İZLE

Tuzlu Kahve 1. bölümü izlemek için TIKLAYIN.

TUZLU KAHVE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve, İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı Derin ile Amerika'dan dönen holding veliahdı Mehmet'in yollarının kesişmesiyle başlayan bir aşk hikâyesini konu alıyor. Evlenmek isteyen genç çiftin ilişkisi, geçmişten gelen aile düşmanlıkları ve farklı gelenekler nedeniyle iki aileyi karşı karşıya getiriyor. Romantik komedi ile aile dramasını bir araya getiren dizide aşk, aile bağları, gelenekler ve kuşak çatışmaları eğlenceli bir dille ele alınıyor.

TUZLU KAHVE DİZİSİ HANGİ GÜNLER, HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Tuzlu Kahve dizisi, her Salı akşamı saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dizinin ilk bölümü 1 Eylül 2026 Salı günü yayınlandı. Yeni bölümler de Salı akşamları ekrana gelmeye devam edecek.

TUZLU KAHVE DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Tuzlu Kahve'nin oyuncu kadrosunda Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, Nazlı Senem Ünal, Nazlı Tosunoğlu, İrem Kahyaoğlu, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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