TUS yerleştirme SONUÇLARI (İSİM LİSTESİ) TUS 1 .dönem yerleştirme sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

7-14 Mayıs 2026 tarihleri arasında tercihleri alınan 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2026-TUS 1. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlandı. Tıp alanında uzmanlık eğitimi hedefleyen binlerce adayın merakla beklediği yerleştirme sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından belirlenen resmi takvime uygun şekilde erişime açıldı. Peki, TUS 1 .dönem yerleştirme sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? Detaylar...

TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI (İSİM LİSTESİ)

2026 TUS 1. dönem yerleştirme süreci kapsamında gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda adayların sınav performansları ve tercih sıralamaları dikkate alınarak uzmanlık programlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. ÖSYM tarafından yayımlanan yerleştirme sonuçları, adayların hangi üniversite veya eğitim araştırma hastanesine yerleştiğini, hangi uzmanlık programını kazandığını ve yerleşme durumunu resmi olarak göstermektedir.

TUS 1 .DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.30 itibarıyla erişime açılmıştır.

TUS 1 .DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları yalnızca ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenilebilmektedir. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuç ekranına ulaşmakta ve yerleştirme bilgilerini detaylı şekilde görüntüleyebilmektedir.