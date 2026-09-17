TUS 2. DÖNEM SINAV SONUÇ EKRANI (osym.gov.tr) 2026 TUS açıklandı mı, ne zaman açıklanır? TUS sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?

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TUS 2. Dönem sonuçları için gözler Ösym'ye çevrildi. Sonuçların bugün açıklanması beklenirken adaylar, puanlarını öğrenmek için TUS sonuç sorgulama ekranının erişime açılmasını bekliyor. Peki, 2026 TUS açıklandı mı, ne zaman açıklanır? TUS sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? Detaylar...

TUS 2. DÖNEM SINAV SONUÇ EKRANI

2026 TUS 2. Dönem sınavına katılan adayların sonuç heyecanı başladı. Ösym'nin sınav takviminde sonuçların 17 Eylül 2026 tarihinde açıklanacağının belirtilmesiyle birlikte adayların gözü sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Sınavdan aldığı puanı ve değerlendirme sonucunu öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılacak açıklamayı takip ediyor.

TUS 2. DÖNEM SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

2026 TUS AÇIKLANDI MI?

2026 TUS 2. Dönem sınav sonuçları şu dakika itibarıyla erişime açılmış değil. ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sisteminde 2026 TUS 2. Dönem sonuçları henüz yer almıyor. ÖSYM takvimine göre sonuçların açıklanacağı tarih ise 17 Eylül 2026 olarak duyuruldu.

23 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026-TUS 2. Dönem sınavının ardından adaylar sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı. ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden yapılacak açıklamayla birlikte adaylar puanlarını ve değerlendirme sonuçlarını görüntüleyebilecek.

TUS NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde 2026-TUS 2. Dönem sonuç tarihi 17 Eylül 2026 olarak açıklandı. Bu nedenle adayların sonuçlarını bugün ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden takip etmesi bekleniyor.

Sonuçların hangi saatte erişime açılacağı konusunda ise ÖSYM tarafından ayrıca bir saat bilgisi bulunmuyor. Geçen yıl yapılan 2025 TUS 2. Dönem sınav sonuçlarının saat 15.00'te duyurulmuş olması nedeniyle bu yıl da adayların gözü saat 15.00'e çevrilmiş durumda.

TUS SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

Adaylar, TUS 2. Dönem sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden ulaşabilecek. Sonuç sorgulama işlemi için sonuc.osym.gov.tr adresine girilmesi gerekiyor. Adaylar sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.

ÖSYM'nin sonuç ekranında 2026 TUS 2. Dönem sonuçları yayımlandığında adaylar sınav puanlarına ve değerlendirme sonuçlarına bu sistem üzerinden erişebilecek.

ÖSYM, TUS 2. Dönem tercih tarihini ise henüz belirtmiş değil.