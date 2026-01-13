Türkü Su Demirel kimdir? Türkü Su Demirel kaç yaşında, nereli?

Türkü Su Demirel, televizyon ve sinema dünyasında dikkat çeken genç yeteneklerden biri olarak öne çıkıyor. İzleyiciler, başarılı oyuncunun hayatı, yaşı ve memleketi hakkında merak ediyor. Kariyerinde rol aldığı projeler ve gelecekteki planları da gündemde sorgulanan konular arasında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

TÜRKÜ SU DEMİREL KİMDİR?

Türkü Su Demirel, hem dizi ve film oyunculuğu hem de mimarlık alanındaki eğitim geçmişiyle tanınan genç ve çok yönlü bir sanatçıdır. 3 Ağustos 1998 tarihinde İzmir'de doğmuş olan Demirel, aslen Iğdırlıdır. Kültürlü bir altyapıya sahip olan oyuncu, İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olarak akademik anlamda da başarılı bir kariyer çizmiştir.

Sahneye olan ilgisi ve yeteneği genç yaşlarda ortaya çıkan Demirel, "Sinema Güzeli Yarışması"nda birincilik kazanarak adını duyurmuştur. Bu başarı, oyunculuk kariyerinde kendisine önemli fırsatlar sunmuş ve sektördeki görünürlüğünü artırmıştır.

TÜRKÜ SU DEMİREL KAÇ YAŞINDA?

Türkü Su Demirel, 3 Ağustos 1998 doğumlu olduğundan 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. Genç yaşına rağmen kısa sürede dikkat çeken projelerde yer alması, onun oyunculuk kariyerini hızla şekillendirmiştir. Özellikle 2018 yılından itibaren üstlendiği rollerle izleyici tarafından tanınmış ve hayran kitlesi oluşturmuştur.

TÜRKÜ SU DEMİREL NERELİ?

Türkü Su Demirel, Türkiye'nin batısında yer alan İzmir'de dünyaya gelmiş olup, köken olarak Iğdırlıdır. Bu farklı coğrafi bağlar, hem kültürel çeşitliliğe hem de karakterine yansıyan farklı bir perspektife katkıda bulunmuş olabilir. Eğitim ve meslek hayatını ise İstanbul'da sürdürerek, kariyerini Türkiye'nin en büyük kültür ve sanat merkezlerinden birinde inşa etmiştir.

TÜRKÜ SU DEMİREL'İN KARİYERİ

Türkü Su Demirel'in oyunculuk kariyeri, 2018 yılında "Muhteşem İkili" dizisinde Yasemin Adıgüzel karakteriyle başlamıştır. Bu ilk deneyimi, onun yeteneklerini geniş bir izleyici kitlesine gösterme fırsatı sunmuştur. Ardından 2019 ve 2020 yıllarında kısa video projelerinde, özellikle Sagopa Kajmer & Go-Khan iş birlikleri ile farklı mecralarda yer alarak oyunculuk portföyünü çeşitlendirmiştir.

2021 yılında "Maraşlı" dizisinde Behiye karakterini canlandırarak televizyon ekranlarında kendisini yeniden gösteren Demirel, 2022 yılında "Son Nefesime Kadar" dizisinde Saliha rolüyle izleyiciyle buluşmuştur. En güncel projelerinden biri olan 2023 yapımı "Kader Oyunları"nda Bahar karakterini canlandırarak kariyerine sağlam bir devam sağlamıştır.

Hem eğitim hem de oyunculuk alanındaki başarıları, Türkü Su Demirel'i genç yaşına rağmen sektörün dikkat çeken isimlerinden biri haline getirmiştir. Kendisi, gelecekte yeni projelerle ekranlarda yer almayı sürdürerek kariyerini daha da ileri taşımayı hedeflemektedir.