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Türkşad Kunthan Uçuk kimdir, Savcı Türkşad Kunthan Uçuk neden açığa alındı?

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Türkşad Kunthan Uçuk kimdir, Savcı Türkşad Kunthan Uçuk neden açığa alındı?
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Türkşad Kunthan Uçuk kimdir, savcı Türkşad Kunthan Uçuk açığa alındı mı? soruları gündemdeki gelişmelerin ardından merak konusu oldu. Uçuk’un mesleki geçmişi ve hakkında gündeme gelen iddialara ilişkin detaylar araştırılırken, “Türkşad Kunthan Uçuk açığa alındı mı?” sorusunun yanıtı da vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.

Son günlerde adı gündeme gelen savcı Türkşad Kunthan Uçuk hakkında arama motorlarında araştırmalar hız kazandı. Türkşad Kunthan Uçuk’un kim olduğu, hangi görevlerde bulunduğu ve açığa alınıp alınmadığı merak edilirken, konuya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

TÜRKŞAD KUNTHAN UÇUK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, Pınarhisar Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan ve Bozova Cumhuriyet Savcılığına atanmasına karar verilen Türkşad Kunthan Uçuk hakkında yürütülen adli ve idari soruşturma kapsamında önemli bir karar aldı. HSK, müfettişlerin talebi üzerine yapılan değerlendirme sonucunda Uçuk’un üç ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

HSK İKİNCİ DAİRESİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Edinilen bilgilere göre Türkşad Kunthan Uçuk hakkında yürütülen adli ve idari soruşturma kapsamında dosya, HSK müfettişlerinin talebi üzerine 18 Eylül 2026 tarihinde HSK İkinci Dairesinin olağanüstü toplantısında ele alındı.

Toplantıda, devam eden soruşturmaların kapsamı ve Uçuk’un görevine devam etmesinin oluşturabileceği etkiler değerlendirildi. Yapılan incelemenin ardından geçici görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulanmasına karar verildi.

TÜRKŞAD KUNTHAN UÇUK NEDEN AÇIĞA ALINDI?

HSK tarafından yapılan değerlendirmede, Türkşad Kunthan Uçuk’un görevine devam etmesinin yürütülen adli ve idari soruşturmaların sağlıklı şekilde ilerlemesini olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Ayrıca görevine devam etmesinin yargının güven ve itibarına zarar verebileceği değerlendirmesi yapıldı.

Bu değerlendirmeler doğrultusunda HSK İkinci Dairesi, Uçuk hakkında üç ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmasına hükmetti.

TÜRKŞAD KUNTHAN UÇUK KİMDİR?

Türkşad Kunthan Uçuk, Cumhuriyet savcısı olarak görev yapan bir hukukçudur. Uçuk, HSK tarafından yapılan son atama kapsamında Pınarhisar Cumhuriyet Savcılığı görevinden Bozova Cumhuriyet Savcılığı görevine atanmasına karar verilen isimler arasında yer aldı.

Hakkında yürütülen adli ve idari soruşturma nedeniyle HSK İkinci Dairesi tarafından geçici görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanan Uçuk’un durumu, soruşturma sürecinin sonuçlarına göre yeniden değerlendirilebilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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