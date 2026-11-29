Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan " Türkiye'de telefon numaralarının başında kullanılan toplam kaç coğrafi alan kodu vardır?" sorusunun cevabı ne? Sorunun doğru yanıtı, alan kodu sayısının neden 81 değil de 82 olduğu ve Türkiye'deki alan kodu sistemine ilişkin merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 200 BİN LİRALIK SORU

Yarışmacıya 200 bin lira değerindeki soruda şu soru yöneltildi: "Türkiye'de telefon numaralarının başında kullanılan toplam kaç coğrafi alan kodu vardır?"

Sorunun şıkları şöyleydi:

A: 67

B: 68

C: 81

D: 82

SORUNUN DOĞRU CEVABI NE?

Sorunun doğru cevabı D şıkkı: 82. Türkiye'deki 81 ilin her birinin kendine ait bir alan kodu bulunuyor. İstanbul ise Avrupa ve Anadolu yakası için iki ayrı alan kodu kullanıyor. Bu nedenle Türkiye'deki coğrafi alan kodu sayısı 81 değil, 82.

ALAN KODU SAYISI NEDEN 81 DEĞİL?

Sorudaki en dikkat çekici şık, il sayısıyla aynı olan 81 oldu. Ancak İstanbul'un iki ayrı alan kodu bulunduğu için toplam sayı 82'ye çıkıyor. İstanbul'un Avrupa yakasında 212, Anadolu yakasında ise 216 alan kodu kullanılıyor. Türkiye'nin en kalabalık kenti olan İstanbul, iki alan koduna sahip tek il konumunda bulunuyor.

TÜRKİYE'DE ALAN KODU SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Türkiye'de sabit telefon numaraları, üç haneli alan kodu ve yedi haneli abone numarasından oluşan toplam 10 haneli bir yapıya sahip. Numaralar, başına sıfır eklenerek "0 (XXX) XXX XX XX" formatında yazılıyor. Aynı il içinden yapılan aramalarda alan kodunun çevrilmesine gerek bulunmuyor, farklı bir ili aramak için ise alan kodu kullanılıyor.

Türkiye'de illere üç haneli alan kodu verilen sistem, 1980'lerin sonunda uygulamaya geçti. Bu düzenlemeyle birlikte telefon numaraları da yedi haneye çıkarıldı.

BAZI İLLERİN ALAN KODLARI

Türkiye'nin büyükşehirlerine ait bazı alan kodları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası: 212

İstanbul Anadolu Yakası: 216

Ankara: 312

İzmir: 232

Bursa: 224

Antalya: 242

Adana: 322

Konya: 332

Gaziantep: 342

Kayseri: 352

KKTC'NİN ALAN KODU KAÇ?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapılan aramalarda da Türkiye'nin +90 ülke kodu ve 392 alan kodu kullanılıyor. Ancak KKTC ayrı bir devlet olduğu için 392 kodu, Türkiye'deki illere ait coğrafi alan kodları arasında sayılmıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER HANGİ KANALDA?

Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarında yayınlanıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada yarışmacılar, art arda doğru cevapladıkları sorularla 5 milyon liralık büyük ödüle ulaşmaya çalışıyor.