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Türkiye'de araçlarda zorunlu olarak bulundurulması gereken ilk yardım malzemeleri arasında hangisi yoktur?

Türkiye'de araçlarda zorunlu olarak bulundurulması gereken ilk yardım malzemeleri arasında hangisi yoktur?
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde sorulan sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. İzleyiciler yalnızca yarışmacının hangi cevabı vereceğini merak etmekle kalmıyor, aynı zamanda doğru cevabın ne olduğunu da araştırarak bilgiye ulaşmak istiyor. Bilgilendirici yapısıyla dikkat çeken bu program, eğlenceli bir öğrenme süreci sunuyor. Türkiye'de araçlarda zorunlu olarak bulundurulması gereken ilk yardım malzemeleri arasında hangisi yoktur?

Kim Milyoner Olmak İster’nın yeni bölümüyle birlikte gelen sorular, izleyenlerde büyük bir ilgi uyandırıyor. Yarışmacının hangi tercihte bulunacağını sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler, aynı zamanda doğru cevabı öğrenmek için kendi araştırmalarını da yapıyor. Eğitici olduğu kadar heyecanlı da olan bu yarışma, izleyicilerin kendilerini yarışmanın bir parçası gibi hissetmesini sağlıyor. Sorulara verilen cevaplar kadar, bu süreçte yaşanan gerilim ve stratejik kararlar da dikkatle takip ediliyor. Peki, Türkiye'de araçlarda zorunlu olarak bulundurulması gereken ilk yardım malzemeleri arasında hangisi yoktur?

TÜRKİYE'DE ARAÇLARDA ZORUNLU OLARAK BULUNDURULMASI GEREKEN İLK YARDIM MALZEMELERİ ARASINDA HANGİSİ YOKTUR?

A: Makas

B: Çengelli iğne

C: Düdük

D: El feneri

Cevap: 


KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Türkiye'nin en heyecanlı ve ödüllü bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 sorudan oluşan bu çekişmeli yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada her soru, adım adım artan ödüllerle birlikte geliyor:

•2. soru: 5.000 ?

•7. soru (1. baraj): 50.000 ?

•13. soru (final sorusu): 5.000.000 ?

Yarışmacılar, yanlış cevap verdikleri takdirde son geçtikleri baraj ödülünü kazanırken, istedikleri an çekilme hakkına sahipler. Çekilme durumunda, en son doğru yanıtladıkları sorunun ödülü kendilerine veriliyor.

Bilgi, strateji ve cesaretin birleştiği bu büyük yarışmada, izleyiciler hem eğleniyor hem de heyecan dolu anlar yaşıyor!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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