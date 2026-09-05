A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yarı finaldeki rakibinin Sırbistan olmasıyla birlikte mücadeleye ilişkin detaylar gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Türkiye Sırbistan yarı final ne zaman, Filenin Sultanları Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

05 EYLÜL 2026 TÜRKİYE-SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları, CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yarı final mücadelesine çıkıyor. Türkiye ile Sırbistan arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesinde voleybolseverlerin gözü maçın yayın bilgilerine çevrildi. Peki, Türkiye-Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilen detaylar...

TÜRKİYE-SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Sırbistan yarı final karşılaşması, 05 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak. CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası kapsamında sahaya çıkacak iki takım, finale yükselmek için mücadele edecek.

Karşılaşma öncesinde milli takımın performansı ve Sırbistan karşısındaki mücadelesi voleybolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

TÜRKİYE-SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları ile Sırbistan arasındaki yarı final karşılaşması Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak. Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadelede iki ekip, finale adını yazdırabilmek için parkede kozlarını paylaşacak.

TÜRKİYE-SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Sırbistan voleybol maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip etmek isteyen sporseverler, TRT 1'in yayın platformlarından mücadeleyi izleyebilecek.

TRT 1; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Fil Box 20 ve Turkcell TV+ 21. kanaldan izlenebiliyor.

TÜRKİYE-SIRBİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ile Sırbistan arasındaki CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası yarı final karşılaşması, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Voleybolseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenen mücadelede Filenin Sultanları, finale yükselme hedefiyle sahaya çıkacak. Karşılaşma 05 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

FİLENİN SULTANLARI FİNAL İÇİN PARKENİN TOZUNU ATTIRACAK

Türkiye-Sırbistan karşılaşması, şampiyonluk yolunda kritik bir dönemeç olacak. Yarı finalde rakibini geçmeyi başaran ekip, organizasyonda final biletini alacak. Filenin Sultanları'nın mücadele edeceği karşılaşma, milli takımın Avrupa Şampiyonası'ndaki hedefleri açısından da büyük önem taşıyor.

Voleybolseverler, Türkiye-Sırbistan maçının başlama saati yaklaşırken karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırmaya devam ediyor.