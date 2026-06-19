Türkiye Paraguay'a yenilirse eleniyor mu, Paraguay'a berabere kalırsa eleniyor mu, Türkiye Paraguay'ı yenemezse Dünya Kupası'ndan eleniyor mu?

2026 Dünya Kupası heyecanı sürerken gözler Türkiye- Paraguay maçına çevrildi. Kritik mücadele öncesinde taraftarlar, "Türkiye Paraguay'ı yenemezse elenir mi?" ve "Beraberlik halinde gruptaki sıralama nasıl şekillenir?" sorularının yanıtını araştırıyor.

ABD - AVUSTRALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. D Grubu'nun dikkat çeken karşılaşmalarından birinde ABD ile Avustralya karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin yakından takip edeceği mücadele öncesinde maçın yayın bilgileri ve detayları araştırılıyor.

ABD - AVUSTRALYA MAÇI NE ZAMAN?

ABD ile Avustralya arasındaki FIFA 2026 Dünya Kupası karşılaşması 19 Haziran 2026 Cuma günü oynanacak.

ABD - AVUSTRALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenen mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

ABD - AVUSTRALYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

ABD-Avustralya maçı TRT 1 ve İçtimai TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler maçı belirtilen kanallar üzerinden izleyebilecek.

TRT 1 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan izlenebilmektedir. Kanal ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz yayın yapmaktadır.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

ABD ile Avustralya arasındaki mücadele, ABD'nin Seattle kentinde bulunan Lumen Field Stadyumu'nda oynanacak. Dünya Kupası atmosferinde büyük ilgi görmesi beklenen karşılaşma, D Grubu'nun şekillenmesinde önemli rol oynayacak.

DÜNYA KUPASI'NDA KRİTİK RANDEVU

Her iki takım da gruptaki hedefleri doğrultusunda sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Dünya Kupası'nın heyecan dolu karşılaşmalarından biri olması beklenen ABD-Avustralya mücadelesi, futbolseverlere keyifli anlar yaşatacak.

TÜRKİYE PARAGUAY'I YENEMEZSE DÜNYA KUPASI'NDAN ELENİYOR MU?

Türkiye Türkiye Paraguay'ı yenemezse gruptaki son maçlarda açınacak sonuçlara Dünya Kupası’ndaki kaderimiz belli olacak.