Türkiye Paraguay maçı tekrar edilecek mi, Türkiye Paraguay maçı iptal mi olacak?

Türkiye– Paraguay maçına ilişkin iptal ya da tekrar senaryoları hakkında gelen farklı açıklamalar, taraftarların dikkatini son gelişmelere çevirmiş durumda. Maçın akıbetine dair resmi açıklamalar beklenirken, konu spor kamuoyunda sıcaklığını korumaya devam ediyor.

TÜRKİYE PARAGUAY MAÇI YENİDEN Mİ OYNANACAK?

Dünya Kupası’nda oynanan Türkiye–Paraguay karşılaşmasının ardından ortaya atılan “kural ihlali nedeniyle maç tekrar edilecek” iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar, özellikle maç sırasında yaşandığı öne sürülen olayların ardından karşılaşmanın iptal edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Ancak konuya ilişkin resmi bir doğrulama bulunmazken, iddialar futbol gündemini hareketlendirmiş durumda.

Türkiye–Paraguay maçında Paraguaylı oyuncu M. Galarza’nın bir pozisyonda hakem Ivan Barton’un yere düşen saatini almasıyla kural ihlali yaşandığı ileri sürüldü. Bu olayın ardından karşılaşmanın tekrar edilmesi gerektiği yönünde yorumlar yapılsa da, söz konusu iddialar henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.