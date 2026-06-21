Haberler

Türkiye Paraguay maçı tekrar edilecek mi, Türkiye Paraguay maçı iptal mi olacak?

Türkiye Paraguay maçı tekrar edilecek mi, Türkiye Paraguay maçı iptal mi olacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye–Paraguay maçı tekrar edilecek mi, Türkiye–Paraguay maçı iptal mi olacak sorusu son dakika gelişmeleriyle birlikte futbol gündeminin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Konuyla ilgili ortaya atılan iddialar ve sosyal medyada hızla yayılan söylentiler, karşılaşmanın geleceğine dair soru işaretlerini artırmış durumda.

Türkiye– Paraguay maçına ilişkin iptal ya da tekrar senaryoları hakkında gelen farklı açıklamalar, taraftarların dikkatini son gelişmelere çevirmiş durumda. Maçın akıbetine dair resmi açıklamalar beklenirken, konu spor kamuoyunda sıcaklığını korumaya devam ediyor.

TÜRKİYE PARAGUAY MAÇI YENİDEN Mİ OYNANACAK?

Dünya Kupası’nda oynanan Türkiye–Paraguay karşılaşmasının ardından ortaya atılan “kural ihlali nedeniyle maç tekrar edilecek” iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar, özellikle maç sırasında yaşandığı öne sürülen olayların ardından karşılaşmanın iptal edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Ancak konuya ilişkin resmi bir doğrulama bulunmazken, iddialar futbol gündemini hareketlendirmiş durumda.

Türkiye–Paraguay maçında Paraguaylı oyuncu M. Galarza’nın bir pozisyonda hakem Ivan Barton’un yere düşen saatini almasıyla kural ihlali yaşandığı ileri sürüldü. Bu olayın ardından karşılaşmanın tekrar edilmesi gerektiği yönünde yorumlar yapılsa da, söz konusu iddialar henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.  

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Müzakereler sürerken Trump'tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran'ı yok ederiz

Yine tehdit etti! Trump'tan müzakerelere gölge düşürecek sözler
İsviçre'deki barış görüşmelerinde ilk açıklama! ABD: Birkaç saat içinde büyük ilerleme kaydettik

İsviçre'deki tarihi zirveden ilk açıklama: Büyük ilerleme kaydettik
ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan'ı vurdu

Korkulan oldu! Müzakereler sürerken İsrail füzeleri ateşledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melis Sezen tatilde! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Ünlü oyuncu tatilde! Bikinili pozlarına resmen yorum yağdı
En tehlikeli hayvanlar arasında! Elazığ'da oklu kirpi görüntülendi

Bir ilimiz diken üstünde! En tehlikeli hayvanlar arasında yer alıyor
Malaga, 8 yıl aradan sonra yeniden La Liga'da

Efsane geri döndü! Şampiyonluğun ardından saçlarını böyle feda etti
Sacha Boey'in hayalleri suya düştü! Galatasaray'dan karar

Sacha Boey'in hayalleri suya düştü
Ünlü türkücüye trafikte saldıran şüpheli Ankara'da tutuklandı

Ünlü türkücüye trafikte saldırmanın bedeli ağır oldu!

Simitçinin uyarıları yetmedi! Saniyelerle sınava giremedi

Simitçi sık sık uyardı ama... Birkaç saniyeyle hayalleri kapıda kaldı
Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış

Terim'den TFF Başkanı'na yanıt geldi