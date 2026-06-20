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Türkiye Paraguay maçı nerede, hangi ülkede oynanacak? Dünya Kupası Türkiye Paraguay maçı hangi statta oynanacak?

Türkiye Paraguay maçı nerede, hangi ülkede oynanacak? Dünya Kupası Türkiye Paraguay maçı hangi statta oynanacak?
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2026 Dünya Kupası D Grubu’nda A Milli Takımımız, ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği bu kritik mücadelede alınacak sonuç, gruptan çıkma yolunda belirleyici olabilir. Karşılaşmanın nerede oynanacağı, hangi şehir ve statta yapılacağı ile maçın saati şimdiden yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Türkiye Paraguay maçı nerede, hangi ülkede oynanacak? Dünya Kupası Türkiye Paraguay maçı hangi statta oynanacak? Detaylar...

2026 Dünya Kupası heyecanı kapsamında A Milli Takımımızın sahaya çıkacağı Türkiye - Paraguay karşılaşması için geri sayım sürerken, maçın oynanacağı yer, tarih ve saat bilgileri futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Kritik mücadele öncesinde tüm detaylar netleşmiş durumda. Peki, Türkiye Paraguay maçı nerede, hangi ülkede oynanacak? Dünya Kupası Türkiye Paraguay maçı hangi statta oynanacak? Detaylar haberimizde.

TÜRKİYE PARAGUAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye - Paraguay maçı, 2026 Dünya Kupası organizasyonu kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’nde oynanacaktır. Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak şehir, Kaliforniya eyaletinde yer alan Santa Clara olarak açıklanmıştır.

Mücadele, modern altyapısı ve yüksek kapasitesiyle dikkat çeken Levi’s Stadyumu’nda gerçekleştirilecektir. 2014 yılında inşa edilen stadyum, yaklaşık 68.500 seyirci kapasitesine sahiptir ve büyük uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahiptir.

TÜRKİYE PARAGUAY MAÇI HANGİ ÜLKEDE, HANGİ ŞEHİRDE OYNANACAK?

2026 Dünya Kupası D Grubu kapsamında oynanacak Türkiye - Paraguay karşılaşması, Amerika Birleşik Devletleri’nde oynanacaktır. Maçın adresi Kaliforniya eyaletine bağlı Santa Clara şehridir.

DÜNYA KUPASI TÜRKİYE PARAGUAY MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Dünya Kupası Türkiye - Paraguay mücadelesi, Levi’s Stadyumu’nda oynanacaktır. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan bu stat, 2014 yılında hizmete açılmıştır ve yaklaşık 68.500 kişilik seyirci kapasitesine sahiptir.

TÜRKİYE - PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Paraguay maçı, 2026 Dünya Kupası fikstürü kapsamında 20 Haziran 2026 Cumartesi günü oynanacaktır. Karşılaşma Türkiye saati ile sabah 06.00’da başlayacaktır.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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