Türkiye Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Paraguay maçının tarihi, başlama saati ve yayınlanacağı kanal bilgileri taraftarların gündeminde yer alıyor. Dünya Kupası heyecanı sürerken Paraguay national football team ile oynanacak bu önemli karşılaşmanın hangi gün, saat kaçta ve hangi platformlardan izlenebileceği büyük ilgi görüyor.

TÜRKİYE–PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında oynanacak Türkiye–Paraguay karşılaşmasının tarihi ve saati futbolseverler tarafından merak ediliyor. Kritik mücadelede Turkey national football team, 20 Haziran 2026 Cumartesi günü sahaya çıkacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 06.00 olarak açıklandı.

TÜRKİYE–PARAGUAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye–Paraguay maçı canlı yayın bilgileri de netleşti. Mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca karşılaşmanın İçtimai TV üzerinden de izlenebileceği belirtildi. Futbolseverler, maçı farklı platformlar üzerinden canlı takip edebilecek.

TRT 1 CANLI YAYIN VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşma TRT 1 ekranlarında Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallar üzerinden izlenebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz yayın yapılacak.

TÜRKİYE–PARAGUAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Zorlu mücadele ABD’nin Santa Clara şehrinde bulunan Levi’s Stadyumu’nda oynanacak. Dünya Kupası atmosferinde gerçekleşecek karşılaşma, gruptaki sıralama açısından büyük önem taşıyor. Paraguay national football team ile oynanacak bu kritik maçta iki takım da sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.

MONTELLA’DAN PARAGUAY MAÇI ÖNCESİ SÜRPRİZ KADRO TERCİHİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Paraguay karşılaşması öncesi yaptığı ilk 11 değişikliğiyle dikkat çekti. Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında sahaya çıkmaya hazırlanan ay-yıldızlı ekipte, Barış Alper Yılmaz ve Zeki Çelik’in yedek kulübesine çekilmesi sürpriz bir karar olarak değerlendirildi.

BARIŞ ALPER YILMAZ VE ZEKİ ÇELİK YEDEK BAŞLIYOR

Açıklanan muhtemel kadroda Barış Alper Yılmaz ve Zeki Çelik ilk 11’de yer almadı. Montella’nın bu tercihi sonrası gözler, Paraguay karşısında sahaya çıkacak yeni isimlere çevrildi. Yapılan değişikliklerin maç planına doğrudan etki etmesi bekleniyor.

HÜCUM HATTINDA YENİ DİZİLİŞ

Türkiye’nin Paraguay karşısında hücum hattında Arda Güler, Yunus Akgün, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimlerle sahada olması bekleniyor. Teknik heyetin, son maçtaki performansın ardından daha dinamik ve ofansif bir oyun planı üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.

KRİTİK MAÇ ÖNCESİ TAKTİK HAMLELER

Dünya Kupası D Grubu’nda yoluna devam etmek isteyen A Milli Takım için Paraguay karşılaşması büyük önem taşıyor. Montella’nın yaptığı kadro değişiklikleri, maç öncesi en çok konuşulan başlıklar arasında yer alırken, alınacak sonuç turnuvadaki gidişatı doğrudan etkileyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye : Uğ u rcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Yunus, Kenan, Kerem.

Paraguay : Gill, Caceres, Gomez, Alderete, Alonso, Cubas, Gomez, Almiron, Mauricio, Ensico, Sanabria.