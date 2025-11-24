Türkiye'nin ilk kadın öğretmeni kimdir, Fatma Refet Angın kimdir?

Öğretmenlik, geçmişten günümüze toplumun en saygın ve değerli mesleklerinden biri olmayı sürdürmektedir. Türk tarihinde öğretmenlerin yeri her zaman büyük önem taşımıştır. Bu nedenle ülkemizin ilk kadın öğretmeni de sıkça merak edilen isimlerden biridir. "İlk kadın öğretmen kimdir?", "Hangi okulda görev yapmıştır?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, ilk kadın öğretmenin hayatını tüm ayrıntılarıyla sizler için yeniden ele aldık.

İLK KADIN ÖĞRETMEN KİMDİR?

Cumhuriyet döneminin ilk kadın öğretmeni olarak bilinen Fatma Refet Angın, eğitim aşkıyla öne çıkan isimlerden biridir. Kuva-yi Milliye'de görev alan bir babanın kızı olan Angın, okuma yazmayı annesinden öğrenerek çok küçük yaşlarda eğitimle tanıştı. Çeşitli dönemlerde Mustafa Kemal Atatürk ile yollarının kesiştiği de bilinir. Atatürk'ün "Büyüyünce ne olmak istersin?" sorusuna verdiği "Öğretmen" cevabının, onun meslek seçiminde büyük rol oynadığı sıkça anlatılır. Bu nedenle tarih öğretmenliğini tercih ettiği ifade edilir.

Henüz çocuk yaşlardan itibaren öğretmen olmayı amaçlayan Fatma Refet Angın'ın eğitim serüveni mahalle mektebinde başladı. Ancak kısa süre sonra Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle Gelibolu'da açılan yeni Cumhuriyet okuluna geçiş yaptı. Ardından öğretmen okuluna devam ederek mesleki eğitimini tamamladı. Öğretmen okulundan mezun olan Angın, 1955–1975 yılları arasında Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi'nde müdürlük görevini yürüttü.

İLK KADIN ÖĞRETMENİN HAYATI

1915 yılında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde dünyaya gelen Fatma Refet Angın, Gelibolu Emniyet Amiri Hafız Şerif Bey ile Halime Hanım'ın üç çocuğundan biriydi. Eğitim hayatına erken başlayan Angın, uzun yıllar boyunca Türkiye'nin farklı okullarında öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 1955'ten itibaren çeşitli görevlerde bulunan Angın, aynı zamanda ilk Öğretmenler Günü kutlamasında "Yılın Öğretmeni" seçilerek büyük bir onur kazandı.