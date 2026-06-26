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Türkiye maçı bu gece mi yarın gece mi, Türkiye ABD maçı ne zaman?

Türkiye maçı bu gece mi yarın gece mi, Türkiye ABD maçı ne zaman?
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Türkiye – ABD maçının ne zaman oynanacağı futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. “Türkiye maçı bu gece mi, yarın gece mi?” sorusu özellikle karşılaşma saatinin netleşmesiyle birlikte arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer aldı.

Türkiye ABD maçı ne zaman?” sorusu, milli takımın kritik Dünya Kupası mücadelesi öncesi gündemdeki yerini koruyor. Maçın tarihi ve başlama saati merak edilirken, taraftarlar karşılaşmayı kaçırmamak için yayın bilgilerini de yakından takip ediyor.

TÜRKİYE ABD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında oynanacak Türkiye – ABD karşılaşmasının yayın bilgileri futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı, saat kaçta başlayacağı ve nerede oynanacağı soruları en çok sorgulanan başlıklar arasında yer aldı.

TÜRKİYE ABD MAÇI TRT 1’DEN CANLI YAYINLANACAK

Türkiye ile ABD arasında oynanacak kritik karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler maçı televizyon ve dijital platformlar üzerinden takip edebilecek.

MAÇIN YAYINLANDIĞI PLATFORMLAR

Karşılaşma; Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu, Turkcell TV+, Fil Box ve Vodafone TV gibi platformlar üzerinden de izlenebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet yayınları aracılığıyla da maç canlı olarak takip edilebilecek.

TÜRKİYE ABD MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye – ABD karşılaşması 26 Haziran 2026 Cuma günü oynanacak. Kritik mücadele, Dünya Kupası grup aşamasında önemli bir karşılaşma olarak öne çıkıyor.

MAÇ SAAT KAÇTA VE NEREDE OYNANACAK?

Türkiye – ABD maçı saat 05.00’te başlayacak. Mücadele, ABD’nin Inglewood şehrinde bulunan SoFi Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma, ev sahibi avantajı nedeniyle yoğun ilgi görüyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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