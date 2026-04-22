Türkiye Kupasını alan ligden düşer mi, ligde kalır mı?

Türkiye Kupası’nı kazanan takımlar ligde kalır mı yoksa düşme riski devam eder mi? Futbol gündeminde sıkça araştırılan bu soru, özellikle alt sıralarda yer alan ekiplerin kupa performansıyla daha da önem kazanıyor.

TÜRKİYE KUPASI’NI ALAN TAKIM LİGDE KALIR MI, DÜŞER Mİ?

Türkiye Kupası’nı kazanan bir takımın ligdeki durumu futbolseverler tarafından sıkça merak ediliyor. Özellikle alt sıralarda yer alan ekiplerin kupa başarısı sonrası “ligde kalır mı?” sorusu gündeme geliyor. Ancak Türkiye Kupası’nı kazanmak, ligde kalmayı doğrudan etkilemez. Kupa zaferi takıma prestij ve Avrupa kupalarına katılım hakkı kazandırsa da, ligdeki kader tamamen puan durumuna bağlıdır.

KUPA BAŞARISI LİGİ ETKİLER Mİ?

Türkiye Kupası’nı almak lig sıralamasını değiştirmez. Bir takım ne kadar büyük bir başarı elde ederse etsin, Süper Lig’de kalıp kalmayacağı sezon sonunda topladığı puanlara göre belirlenir. Bu nedenle kupa kazanan bir ekip, ligde yeterli performansı gösteremezse küme düşebilir.

KÜME DÜŞMEDE HANGİ KRİTERLER GEÇERLİ?

Küme düşme hattını belirleyen tek kriter lig sıralamasıdır. Sezon sonunda en az puanı toplayan takımlar alt lige düşer. Türkiye Kupası şampiyonluğu bu sıralamaya herhangi bir avantaj sağlamaz.