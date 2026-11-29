Türkiye- İzlanda basketbol maçı nereden canlı izlenir sorusunun cevabı TRT 1. Karşılaşma, 29 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 19.00'da İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde başlayacak ve TRT 1'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Maç ayrıca S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden de takip edilebilecek. İnternetten izlemek isteyenler ise TRT'nin dijital platformu tabii'yi kullanabilecek.

TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Türkiye- İzlanda maçını canlı izlemenin en kolay yolu TRT 1. Kamu yayıncısı TRT'nin ana kanalı, milli maçı şifresiz olarak yayınlayacak. Bu nedenle karşılaşmayı izlemek için herhangi bir abonelik ya da ek paket gerekmiyor. Uydu, kablo, IPTV ya da karasal yayın alıcısı bulunan her izleyici, maçı TRT 1'den takip edebilecek.

Karşılaşma, TRT 1'in yanı sıra S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden de yayınlanacak. Bu kanallar, maçı abonelerine sunacak.

TRT 1 HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

TRT 1, televizyon platformlarında şu kanal numaralarından izlenebiliyor:

D-Smart: 26. kanal

Digiturk: 23. kanal

Filbox: 20. kanal

Kablo TV: 22. kanal

Tivibu: 22. kanal

Turkcell TV+: 21. kanal

Platformların kanal numaraları zaman içinde değişebileceği için yayın öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Milli maçı televizyon başında izleyemeyenler, karşılaşmayı internet üzerinden de canlı takip edebilir. TRT 1'in canlı yayını, TRT'nin dijital platformu tabii'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ücretsiz olarak izlenebiliyor. tabii uygulaması akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlarda kullanılabiliyor.

S Sport Plus ise internet tabanlı bir yayın platformu olarak hizmet veriyor. Abonelik sahibi kullanıcılar, maçı S Sport Plus'ın internet sitesi ve uygulamaları üzerinden takip edebilecek. S Sport 2 ise Turkcell TV+ platformunda 78. kanaldan ve Disney+ üzerinden yayın yapıyor.

FULL HD DONMADAN NASIL İZLENİR?

Maçı internet üzerinden yüksek görüntü kalitesinde ve donmadan izlemek için hızlı ve stabil bir internet bağlantısı kullanılması gerekiyor. Mümkünse kablosuz ağ yerine kablolu bağlantının tercih edilmesi, aynı ağı kullanan diğer cihazlarda yoğun indirme yapılmaması ve uygulamanın güncel sürümünün kullanılması yayın kalitesini artırıyor.

İzinsiz yayın yapan siteler ise hem düşük görüntü kalitesi sunuyor hem de kişisel veriler ve cihaz güvenliği açısından risk taşıyor. Maç zaten TRT 1 ve tabii üzerinden ücretsiz olarak izlenebildiği için bu tür sitelere başvurmaya gerek bulunmuyor.

TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE?

Türkiye- İzlanda maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. Türkiye Basketbol Federasyonu'na ait olan tesis, milli takımların kamp ve maçlarına ev sahipliği yapıyor. Maçın, molalar ve devre arasıyla birlikte yaklaşık iki saat sürmesi ve 21.00 civarında sona ermesi bekleniyor. TRT 1'de maçın ardından saat 21.00'de Teşkilat ekrana gelecek.

J GRUBUNDA SON DURUM

12 Dev Adam, 26 Kasım'da Roma'da oynanan maçta İtalya'ya 86-72 yenildi. Bu sonuç, milli takımın elemelerdeki 8 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi. Mağlubiyete rağmen Türkiye, 8 galibiyet ve 1 yenilgiyle topladığı 17 puanla J Grubu'ndaki liderliğini korudu. Grupta Sırbistan ve İtalya 15'er puanla Türkiye'yi takip ederken, Litvanya 14, İzlanda 13 ve Bosna-Hersek 12 puanda bulunuyor.

12 DEV ADAM'DA EKSİKLER

Milli takım, İzlanda karşısına önemli eksiklerle çıkacak. Takım kaptanı Cedi Osman, Yiğitcan Saybir ve Yavuz Gültekin sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Alperen Şengün ve Adem Bona NBA sezonunun devam etmesi nedeniyle milli takıma katılamadı. Başantrenör Ergin Ataman devşirme oyuncu kontenjanını Malachi Flynn'e ayırdığı için Shane Larkin ve Tarık Biberovic de bu maçta forma giymeyecek. Anadolu Efes'in EuroLeague maçı nedeniyle İtalya karşısında oynayamayan Ercan Osmani'nin ise İzlanda maçında takımda olması bekleniyor.

FIBA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ HAKKINDA

FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri, Dünya Kupası'na katılacak takımları belirleyen eleme sürecidir. 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası, Katar'da düzenlenecek. Elemeler, kulüp sezonu sırasında belirli tarihlerde açılan maç pencerelerinde oynanıyor. Avrupa elemelerinde gruplarda üst sıralarda yer alan takımlar Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanıyor.

İZLANDA MİLLİ TAKIMI

İzlanda, nüfusu küçük olmasına rağmen basketbolda mücadeleci oyunuyla dikkat çeken bir ülke. İzlanda Milli Takımı, son yıllarda Avrupa Şampiyonası finallerine katılarak adından söz ettirmişti. 13 puanla grupta beşinci sırada bulunan İzlanda, İstanbul'dan galibiyetle dönerek üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Bu nedenle karşılaşmanın kolay geçmeyeceği değerlendiriliyor.