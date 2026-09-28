Türkiye İtalya maçı tek maç mı, rövanşı var mı, Türkiye İtalya rövanş maçı ne zaman oynanacak?

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Türkiye ile İtalya arasında oynanacak maçın ardından rövanş karşılaşmasının olup olmadığı gündemde. Futbolseverler, Türkiye İtalya maçı tek maç mı, yoksa iki ayaklı mı oynanacak? sorusuna yanıt ararken maç formatıyla ilgili detaylar merak ediliyor.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI TEK MAÇ MI?

Türkiye ile İtalya arasında oynanacak maç öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın tek maç üzerinden mi oynanacağını yoksa rövanşının bulunup bulunmadığını merak ediyor. 28 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanacak Türkiye İtalya maçının ardından iki takım bir kez daha karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI RÖVANŞI VAR MI?

Türkiye İtalya maçının rövanşı bulunuyor. İlk karşılaşmanın ardından iki takım, ikinci maçta yeniden mücadele edecek. Futbolseverler böylece Türkiye ile İtalya arasındaki mücadelenin ikinci ayağını da takip edebilecek.

TÜRKİYE İTALYA RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile İtalya arasındaki rövanş karşılaşması 5 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. İlk maçın ardından gerçekleştirilecek rövanş mücadelesinde iki takım yeniden sahaya çıkacak.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye İtalya maçının ilk karşılaşması 28 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Bursa'da bulunan Atatürk Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek mücadele, futbolseverler tarafından takip edilecek.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye İtalya maçının yayın bilgileri de futbolseverler tarafından araştırılıyor. Karşılaşmanın ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor. 5 Ekim'de oynanacak rövanş karşılaşmasının yayın bilgileri ise maç tarihi yaklaştıkça netleşecek.