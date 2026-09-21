Türkiye İtalya maçı ne zaman, nerede, hangi statta oynanacak?

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Türkiye İtalya maçı ne zaman, nerede oynanacak? A Milli Takım’ın İtalya karşısındaki mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın tarihini, başlama saatini ve oynanacağı stadı gündemine aldı. İşte Türkiye İtalya maçıyla ilgili merak edilen detaylar.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile İtalya arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması için futbolseverlerin heyecanı sürüyor. A Milli Takım’ın İtalya ile karşı karşıya geleceği mücadelenin tarihi, saati, yayın kanalı ve oynanacağı stadyum merak ediliyor. Peki, Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Türkiye-İtalya karşılaşması, 28 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanacak. UEFA Uluslar Ligi kapsamında sahaya çıkacak iki takım, kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Futbolseverler karşılaşmanın başlama saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye ile İtalya arasındaki mücadele 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverlerin maç saatinden önce yayın platformlarında gerekli hazırlıkları yapması bekleniyor.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-İtalya maçı ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip edebileceğiniz gibi ATV'nin resmi internet yayını üzerinden de izleme imkanı bulunuyor.

ATV'nin platformlardaki kanal numaraları ise şu şekilde:

• Digiturk: 25. kanal

• D-Smart: 25. kanal

• Kablo TV: 24. kanal

• Tivibu: 24. kanal

• Turkcell TV+: 24. kanal

Platformların kanal numaralarında değişiklik yaşanabileceğinden, maç öncesinde güncel yayın listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye-İtalya karşılaşması Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak. Mücadele, 28 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, ATV üzerinden mücadeleyi izleyebilecek. Ayrıca ATV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın seçeneği üzerinden de yayın erişimi sağlanabilecek.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI BİLGİLERİ

Maç: Türkiye - İtalya

Tarih: 28 Eylül 2026 Pazartesi

Saat: 21.45

Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi

Stadyum: Atatürk Spor Kompleksi, Bursa

Yayıncı: ATV

Canlı yayın: ATV ve ATV'nin resmi internet yayını