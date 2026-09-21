Türkiye İtalya maçı ne zaman, nerede, hangi statta oynanacak?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye İtalya maçı için geri sayım sürerken futbolseverler karşılaşmanın ne zaman, nerede ve hangi statta oynanacağını araştırmaya başladı. A Milli Takım’ın İtalya ile oynayacağı mücadele öncesinde maç tarihi, saati ve stadyum bilgileri merak konusu oldu.
Türkiye İtalya maçı ne zaman, nerede oynanacak? A Milli Takım’ın İtalya karşısındaki mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın tarihini, başlama saatini ve oynanacağı stadı gündemine aldı. İşte Türkiye İtalya maçıyla ilgili merak edilen detaylar.
TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye ile İtalya arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması için futbolseverlerin heyecanı sürüyor. A Milli Takım’ın İtalya ile karşı karşıya geleceği mücadelenin tarihi, saati, yayın kanalı ve oynanacağı stadyum merak ediliyor. Peki, Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
TÜRKİYE-İTALYA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?
Türkiye-İtalya karşılaşması, 28 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanacak. UEFA Uluslar Ligi kapsamında sahaya çıkacak iki takım, kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Futbolseverler karşılaşmanın başlama saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor.
TÜRKİYE-İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Türkiye ile İtalya arasındaki mücadele 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverlerin maç saatinden önce yayın platformlarında gerekli hazırlıkları yapması bekleniyor.
TÜRKİYE-İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-İtalya maçı ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip edebileceğiniz gibi ATV'nin resmi internet yayını üzerinden de izleme imkanı bulunuyor.
ATV'nin platformlardaki kanal numaraları ise şu şekilde:
• Digiturk: 25. kanal
• D-Smart: 25. kanal
• Kablo TV: 24. kanal
• Tivibu: 24. kanal
• Turkcell TV+: 24. kanal
Platformların kanal numaralarında değişiklik yaşanabileceğinden, maç öncesinde güncel yayın listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.
TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Türkiye-İtalya karşılaşması Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak. Mücadele, 28 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.
TÜRKİYE-İTALYA MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?
Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, ATV üzerinden mücadeleyi izleyebilecek. Ayrıca ATV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın seçeneği üzerinden de yayın erişimi sağlanabilecek.
TÜRKİYE-İTALYA MAÇI BİLGİLERİ
Maç: Türkiye - İtalya
Tarih: 28 Eylül 2026 Pazartesi
Saat: 21.45
Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi
Stadyum: Atatürk Spor Kompleksi, Bursa
Yayıncı: ATV
Canlı yayın: ATV ve ATV'nin resmi internet yayını