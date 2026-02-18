Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca Müslüman, Ramazan hilalinin ne zaman görüneceğini merak ediyor. Kamerî ayların başlangıcı, ayın hareketlerine göre belirlenirken, Ramazan orucuna başlamak için hilalin görülmesi ya da astronomik hesaplarla tespit edilmesi büyük önem taşıyor. Türkiye'de Ramazan hilali saat kaçta görünecek, göründü mü 2026? Ramazan hilali ne zaman görülür? Oruç tutarken hilalin gözle görülmesi şart mı? Detaylar...

TÜRKİYE'DE RAMAZAN HİLALİ SAAT KAÇTA GÖRÜNECEK?

2026 yılı Ramazan ayının başlangıcını merak eden milyonlarca Müslüman, Ramazan hilalinin ne zaman görüneceğini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 1447/2026 yılı Ramazan hilali, astronomik hesaplamalarla Türkiye saatiyle 06.42'de ilk defa görülebilir hale gelecek. Hilal gözlemlendikten sonra Ramazan ayının birinci günü 19 Şubat Perşembe olarak belirlendi.

Ramazan hilali, ilk olarak Büyük Okyanus'tan itibaren görülecek ve sırasıyla Avustralya, Asya kıtasının büyük bölümü, Afrika'nın doğusu, Arabistan Yarımadası, Türkiye'nin doğusu ve Doğu Avrupa'da gözlemlenebilecek.

RAMAZAN HİLALİ NE ZAMAN GÖRÜLÜR?

Hilalin görünme zamanı, Ay, Dünya ve Güneş'in konumlarına bağlı olarak değişiyor. Ramazan ayının başlaması için hilalin çıplak gözle gözlemlenmesi ya da astronomik hesaplarla tespit edilmesi gerekiyor. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Filistin ve Irak gibi ülkeler 18 Şubat Çarşamba günü hilalin görüldüğünü ve Ramazan ayının ilk günü olduğunu duyurdu.

Türkiye'de ise hilalin görülme tarihi, 19 Şubat Perşembe olarak kaydedildi. Bu tarih, astronomik hesaplamalar ve şeri ölçüler dikkate alınarak belirlendi. Hilalin gözle görülmesi, Ramazan ayının başlangıcını tespit etmek için kullanılan önemli kriterlerden biridir.

ORUÇ TUTARKEN HİLALİN GÖZLE GÖRÜLMESİ ŞART MI?

Kamerî aylar, adından anlaşılacağı gibi ayın hareketlerine göre belirlenir. Ramazan orucu da bu ayda tutulduğundan, oruca başlamadan önce Ramazan ayının başladığını tespit etmek gerekir.

Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

"Hilali (Ramazan hilalini) görünce oruca başlayın ve hilali (Şevval hilalini) görünce bayram edin. Hava bulutlu olursa içinde bulunduğunuz ayı otuza tamamlayın." (Müslim, Sıyâm, 19-20 [1081]; bkz. Buhârî, Savm, 5, 11 [1900, 1909])

Bu hadis, hilalin çıplak gözle gözlemlenmesini öne çıkarıyor gibi görünse de, aslında amaç günün şartları içinde en sağlıklı yöntemi öğretmektir. Hz. Peygamber, ayın ya 29 ya 30 gün olduğunu belirterek, hesap yönteminin de kullanılabileceğini işaret etmiştir. Günümüzde gelişmiş astronomik hesaplamalar sayesinde, hilalin görünmesi beklenmese bile Ramazan ayının başlangıcı güvenle tespit edilebilmektedir.

RAMAZAN HİLALİ NASIL HESAPLANIYOR?

Hicri takvimdeki kamerî aylar, Ay'ın Dünya etrafındaki hareketine göre belirlenir. Ramazan hilalini tespit etmek için astronomlar iki önemli kriter kullanır:

İçtima: Dünya, Ay ve Güneş'in aynı doğrultuda olması.

Rüyet: Ay'ın içtima konumundan itibaren 8 derece açı yaparak Dünya'dan gözle görülebilir hale gelmesi.

Bu hesaplamalar sonucunda, hilalin hangi gün ve saatte görülebileceği önceden tespit edilebilir. Böylece oruca başlama tarihi ve Ramazan ayının ilk günü doğru şekilde belirlenir.

2026 RAMAZAN NE ZAMAN?

2026 yılı Ramazan ayı, Türkiye'de 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. Ramazanın ilk teravih namazı ise 18 Şubat Çarşamba akşamı kılınacak. Suudi Arabistan, Katar ve BAE gibi ülkelerde ise hilalin görülmesiyle birlikte Ramazan ayının ilk günü 18 Şubat Çarşamba olarak ilan edildi.