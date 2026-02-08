Haberler

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın doktoru kimdir?

Güncelleme:
Uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen Beyazıt Öztürk, "Beyaz'la Joker" programıyla Kanal D izleyicileriyle buluşuyor. 4 Ocak 2026'da yayın hayatına başlayan bu yarışma, hem keyifli anlar yaşatıyor hem de düşündürücü genel kültür sorularıyla dikkat çekiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın doktoru kimdir?

Her bölümüyle sosyal medyanın ve Google trendlerinin gündeminde yer alan "Beyaz'la Joker", Beyazıt Öztürk'ün samimi ve eğlenceli sunumuyla öne çıkıyor. 3 milyon TL'lik büyük ödül için yarışan katılımcılara sorulan ilginç sorular, ekran başındakiler tarafından da anbean takip ediliyor. Programdaki merak uyandıran soruların yanıtlarını ve güncel bilgileri sizler için derledik. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın doktoru kimdir?

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN İLK KADIN DOKTORU KİMDİR?

A. Muazzez İlmiye Çığ

B. Süreyya Ağaoğlu

C. Hatice Safiye Ali

D. SafiyeHüseyin Elbi

Cevap : C

Osman DEMİR
