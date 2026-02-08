Her bölümüyle sosyal medyanın ve Google trendlerinin gündeminde yer alan "Beyaz'la Joker", Beyazıt Öztürk'ün samimi ve eğlenceli sunumuyla öne çıkıyor. 3 milyon TL'lik büyük ödül için yarışan katılımcılara sorulan ilginç sorular, ekran başındakiler tarafından da anbean takip ediliyor. Programdaki merak uyandıran soruların yanıtlarını ve güncel bilgileri sizler için derledik. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın doktoru kimdir?

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN İLK KADIN DOKTORU KİMDİR?

A. Muazzez İlmiye Çığ

B. Süreyya Ağaoğlu

C. Hatice Safiye Ali

D. SafiyeHüseyin Elbi

Cevap : C