Türkiye Bosna Hersek basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Bosna Hersek basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Güncelleme:
Türkiye ile Bosna Hersek, FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen basketbolseverler, maçın hangi kanalda yayımlanacağını, başlama saatini ve yayının şifresiz olup olmadığını araştırıyor. Türkiye Bosna Hersek basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye ile Bosna Hersek'in mücadele edeceği bu önemli karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler, yayıncı kuruluş bilgilerine ve maçın saatine dair detayları merak ediyor. Ayrıca müsabakanın ücretsiz erişime açık olup olmadığı da sıkça sorulan konular arasında. Türkiye Bosna Hersek basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - BOSNA HERSEK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak Türkiye–Bosna Hersek karşılaşması, TRT 1 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak izlenebilecek. TRT 1 şifresiz yayın yaparken, S Sport Plus platformundan ise üyelikle erişim sağlanabilecek.

S SPORT PLUS YAYIN BİLGİLERİ

S Sport Plus karşılaşmayı uydu ve internet üzerinden şifreli şekilde yayınlayacak. Platform, Türksat uydusu ve dijital uygulamalar aracılığıyla izlenebiliyor.

TRT 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1, çeşitli platformlarda şifresiz olarak yayın yapmaktadır. Kanal numaraları şu şekildedir:

• Digiturk: 23

• D-Smart: 26

• Kablo TV: 22

• Tivibu: 22

• Turkcell TV+: 21

• Filbox: 20

• Vodafone TV: 21

Ayrıca TRT 1'e Türksat uydusu ve internet üzerinden de ücretsiz erişim sağlanabilir.

MAÇ HANGİ GÜN?

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki mücadele, 27 Kasım Perşembe günü oynanacak.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamındaki bu kritik karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki mücadele, İstanbul'da bulunan TBF Development Center sahasında gerçekleştirilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
