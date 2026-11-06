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Türkiye Belçika maçı ne zaman, nerede oynanacak?

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Türkiye Belçika maçı ne zaman, nerede oynanacak?
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde kritik bir sınava hazırlanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadrosunu açıklamasının ardından ay-yıldızlı ekip, A Ligi 1. Grup'un 5. haftasında Belçika'yı konuk edecek. Futbolseverler, Türkiye Belçika maçının ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacağını araştırıyor.

Türkiye ile Belçika arasındaki karşılaşma, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Milli takım, ilk maçta Belçika deplasmanında aldığı mağlubiyetin rövanşını İzmir'de almayı hedefliyor. İşte Türkiye Belçika maçına ilişkin tüm detaylar.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Belçika maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 5. haftasında yer alıyor.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye Belçika maçı, Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ile Belçika arasındaki karşılaşma, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Göztepe'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyum, bu kez A Milli Takım'ın Uluslar Ligi mücadelesine sahne olacak. Milli takım, bu statta daha önce oynadığı maçlarda 14 Haziran 2022'de Litvanya'yı 2-0, 9 Eylül 2024'te ise İzlanda'yı 3-1 mağlup etmişti.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Belçika maçının ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanması bekleniyor. Yayıncı kuruluşa ilişkin resmi bilgi maç öncesinde netlik kazanacak.

İLK MAÇTA BELÇİKA KAZANMIŞTI

Türkiye ile Belçika, UEFA Uluslar Ligi'nde daha önce Belçika'da karşılaşmıştı. Ay-yıldızlılar, deplasmanda oynanan o maçtan mağlubiyetle ayrılmıştı. Milli takım, İzmir'de taraftarı önünde bu yenilginin rövanşını almayı amaçlıyor.

A MİLLİ TAKIM KADROSU

Sergen Yalçın'ın Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı kadro şöyle:

Kaleciler: Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik

Orta saha: Arda Güler, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Aral Şimşir, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

Kerem Aktürkoğlu teknik nedenlerle kadroya alınmazken, sakatlığı süren Kenan Yıldız da listede yer almadı.

A MİLLİ TAKIM'IN KASIM FİKSTÜRÜ

12 Kasım 2026 Perşembe, 20.00: Türkiye Belçika (Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir)

15 Kasım 2026 Pazar, 22.45: Fransa Türkiye (Atlantique Stadyumu, Bordeaux)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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