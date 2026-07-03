Türkiye Avustralya'ya yenildi mi, Türkiye Avustralya maçı kaç kaç bitmişti (Dünya Kupası)?

Futbolseverlerin hafızalarda yer eden Dünya Kupası maçlarına ilgisi sürerken, Türkiye ile Avustralya arasında oynanan kritik mücadele de yeniden araştırılıyor. "Türkiye Avustralya'ya yenildi mi, Türkiye Avustralya maçı kaç kaç bitmişti?" sorusuna yanıt arayanlar için karşılaşmanın skoru, maçın öne çıkan anları ve Dünya Kupası yolundaki önemiyle ilgili merak edilenleri derledik.

TÜRKİYE AVUSTRALYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTMİŞTİ?

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda oynadığı karşılaşmalar futbolseverler tarafından yeniden araştırılıyor. Özellikle "Türkiye Avustralya'ya yenildi mi?" ve "Türkiye Avustralya maçı kaç kaç bitmişti?" soruları, turnuvadaki kritik mücadeleyi merak edenlerin gündeminde yer alıyor. İşte Türkiye ile Avustralya arasında oynanan Dünya Kupası maçının sonucu ve detayları.

Evet. Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Böylece A Milli Takım, turnuvadaki ilk karşılaşmasından puansız ayrıldı.

TÜRKİYE AVUSTRALYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Türkiye ile Avustralya arasında oynanan Dünya Kupası Grup D mücadelesi Avustralya'nın 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Avustralya'nın gollerini Nestory Irankunda ve Connor Metcalfe kaydetti.

MAÇTA NELER YAŞANDI?

Karşılaşmada topa sahip olma oranında üstün olan Türkiye, yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Avustralya ise savunmadaki disiplinli oyununu etkili hücumlarla birleştirerek iki gol buldu ve sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Avustralya, Dünya Kupası'na üç puanla başlarken Türkiye turnuvadaki ilk yenilgisini aldı.