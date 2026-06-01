Türkiye 11'i! Maç kadrosu Türkiye Kuzey Makedonya ilk 11'ler belli oldu mu? Türkiye Kuzey Makedonya maç kadrosu ilk 11!

Türkiye - Kuzey Makedonya maç kadrosu! Türkiye Kuzey Makedonya 11'ler! Türkiye Makedonya maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Türkiye Kuzey Makedonya ilk 11'ler açıklanıyor. Türkiye Kuzey Makedonya muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

Türkiye Kuzey Makedonya maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Türkiye Kuzey Makedonya ilk 11'ler açıklanıyor. Türkiye Kuzey Makedonya muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

TÜRKİYE KUZEY MAKEDONYA MAÇ KADROSU İLK 11

Milli takımımızın ilk 11'i belli oldu:

Türkiye 11'i: Altay, Mert, Ozan, Çağlar, Eren, Salih, Orkun, Yunus, Can, Oğuz, Deniz.

Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen 35 kişilik geniş aday kadroda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Braga), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

Onur BAYRAM
