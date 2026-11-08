Türkçeye Fransızcadan geçen 'ortopedi' kelimesinin kökenini oluşturan iki kelimenin anlamları sırasıyla nedir?

Türkçeye Fransızcadan geçen "ortopedi" kelimesini oluşturan iki kelime sırasıyla "düzgün" ve "çocuk yetiştirme" anlamına geliyor. Kelime, Yunanca "düzgün, doğru" anlamındaki "orthos" ile "çocuk yetiştirme, çocuk eğitimi" anlamındaki "paideia" sözcüklerinin birleşmesinden oluşuyor. İşte sorunun doğru cevabı ve şıklarla ilgili merak edilenler.

TÜRKÇEYE FRANSIZCADAN GEÇEN "ORTOPEDİ" KELİMESİNİN KÖKENİNİ OLUŞTURAN İKİ KELİMENİN ANLAMLARI SIRASIYLA NEDİR?

A) "Rahat" ve "ayak"

B) "Düzgün" ve "çocuk yetiştirme"

C) "Ortalama" ve "kemik"

D) "Dik" ve "alçıya alma"

Doğru cevap: B) "Düzgün" ve "çocuk yetiştirme"

ORTOPEDİ KELİMESİNİN KÖKENİ NEDİR?

Ortopedi kelimesi, Türkçeye Fransızca "orthopédie" sözcüğünden geçti. Fransızca kelime ise Yunanca "orthos" ve "paideia" sözcüklerinden türetildi. "Orthos" kelimesi "düzgün, doğru, dik" anlamına gelirken, "paideia" kelimesi "çocuk yetiştirme, çocuk eğitimi" anlamını taşıyor. "Paideia" sözcüğü, "çocuk" anlamındaki Yunanca "pais" kelimesiyle bağlantılı.

ORTOPEDİ KELİMESİNİ KİM BULDU?

Ortopedi terimi, 1741 yılında Fransız hekim Nicolas Andry tarafından ortaya atıldı. Andry, çocuklarda görülen iskelet ve vücut bozukluklarının önlenmesi ve düzeltilmesini konu alan kitabında bu terimi kullandı. Bu nedenle kelimenin kökeninde çocuklarla ilgili bir anlam bulunuyor. Andry'nin kitabında yer alan ve eğri büyüyen bir ağacın bir kazığa bağlanarak düzeltilmesini gösteren çizim, bugün de ortopedinin simgesi olarak kullanılıyor.

ORTOPEDİ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre ortopedi, kemik, eklem, kas ve bağ dokusu hastalıklarını ve bozukluklarını inceleyen ve tedavi eden tıp dalı anlamına geliyor. Günümüzde ortopedi ve travmatoloji olarak bilinen bu bölüm, yalnızca çocukların değil, her yaştan hastanın kas ve iskelet sistemi sorunlarıyla ilgileniyor.

DİĞER SEÇENEKLER NE ANLAMA GELİYOR?

"Rahat" ve "ayak": Ortopedinin ayak sağlığıyla da ilgilenmesi nedeniyle akla gelebilecek bir seçenek. Ancak kelimenin kökeninde "rahat" ya da "ayak" anlamı bulunmuyor.

"Ortalama" ve "kemik": "Orto" hecesinin "orta" kelimesini çağrıştırması ve ortopedinin kemiklerle ilgilenmesi nedeniyle yanıltıcı bir seçenek. Ancak kelimenin köken anlamı bu değil.

"Dik" ve "alçıya alma": "Orthos" kelimesi "dik" anlamına da gelse de kelimenin ikinci kısmı "alçıya alma" değil, "çocuk yetiştirme" anlamı taşıyor.