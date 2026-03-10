Haberler

Türkçe dersinde, içinde sadece kalın ünlülerin bulunduğu bir kelime söylemek isteyen öğrenci hangisini söyler?

Türkçe dersinde, içinde sadece kalın ünlülerin bulunduğu bir kelime söylemek isteyen öğrenci hangisini söyler?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekranlara gelen Beyaz'la Joker, her bölümde yöneltilen dikkat çekici sorularla izleyicilerin gündeminde kalmayı sürdürüyor. Programda sorulan sorular, yayın sonrası sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun ilgi görerek merak konusu olmaya devam ediyor. Türkçe dersinde, içinde sadece kalın ünlülerin bulunduğu bir kelime söylemek isteyen öğrenci hangisini söyler?

Ekran başındaki izleyicilerin büyük ilgiyle takip ettiği Beyaz'la Joker programında sorulan sorular, her bölümün ardından yeniden gündeme geliyor. Eğlenceli formatı ve düşündüren sorularıyla öne çıkan program, izleyicilerin hem bilgilerini sınamasına hem de internette cevap aramasına neden oluyor. Türkçe dersinde, içinde sadece kalın ünlülerin bulunduğu bir kelime söylemek isteyen öğrenci hangisini söyler?

TÜRKÇE DERSİNDE, İÇİNDE SADECE KALIN ÜNLÜLERİN BULUNDUĞU BİR KELİME SÖYLEMEK İSTEYEN ÖĞRENCİ HANGİSİNİ SÖYLER?

Kitap

Sandalye

Kalem

Okul

Cevap : Açıklanıyor...

BEYAZ'LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ'LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz'la Joker'de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi

İran'ın son tehdidi neredeyse tüm dünyaya: İsterseniz deneyin
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti

Süper Lig devinin yardımcı antrenörü hayatını kaybetti
Almanya Başbakanı Merz: İran hedeflerinin çoğunu paylaşıyoruz

"İran hedeflerini Trump'a söylüyoruz ama..."
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti

İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti! Hakimden bir isteği var
Milyarderlerin serveti 20,1 trilyon dolara ulaştı

Hem sayıları hem de servetleri rekor düzeyde arttı
Pezeşkiyan'dan Trump'a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar

"Savaş büyük ölçüde bitti" diyen Trump'a mesajı var
İran'a saldırılarda UNESCO Mirası 40 Sütun Sarayı da hasar gördü

Dünya mirası da saldırı altında! 654 yıllık saray ağır hasarlı
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti

İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti! Hakimden bir isteği var
Galatasaray taraftarından Osimhen'i ağlatan koreografi

Osimhen'i ağlatan koreografi
Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var

Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var