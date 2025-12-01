Haberler

Türk Telekom çöktü mü? Türk Telekom'da sorun mu var?

Türk Telekom çöktü mü? Türk Telekom'da sorun mu var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Telekom abonelerinin yaşadığı erişim problemlerinin ardından gözler şirketin hizmetlerine çevrildi. Sosyal medyada artan şikâyetler, "Türk Telekom'da bir arıza mı var?" sorusunu gündemin üst sıralarına taşıdı. Bu gelişmeler sonrasında "Türk Telekom çöktü mü?" merakı daha da arttı. Peki, şirkette şu an bir aksaklık yaşanıyor mu, sorun varsa ne zaman giderilecek? İşte konuya dair ayrıntılar…

Yaşanan bağlantı ve erişim sorunları nedeniyle pek çok kullanıcı, Türk Telekom hizmetlerinde bir problem olup olmadığını sorgulamaya başladı. İnternete bağlanmakta güçlük çeken ve mobil ağda kesinti yaşayan abonelerin sosyal medya paylaşımları, durumu daha görünür hâle getirdi. Bu nedenle "Türk Telekom'da genel bir arıza mı var, sorun ne zaman düzelecek?" soruları kamuoyunda yoğun şekilde konuşulmaya başladı. İşte son gelişmeler…

TÜRK TELEKOM ÇÖKTÜ MÜ?

Akşam saatlerinde Türk Telekom aboneleri, hem mobil hatlarda hem de sabit internet bağlantılarında yaşanan erişim problemlerini sosyal medya üzerinden yoğun şekilde paylaşmaya başladı. "Türk Telekom çöktü mü?" sorusu da özellikle 1Aralk 2025'te İstanbul merkezli gerçekleşen depremin ardından yeniden gündemin odağına yerleşti

Hara raporu:

Türk Telekom çöktü mü? Türk Telekom'da sorun mu var?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Kadıköy'de kazanan yok! Derbide son sözü 90+5'te Fenerbahçe söyledi

Neler oldu neler! Kadıköy'de 90+5'te nefes kesen son!
Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası

Salonu ağlayarak terk etti! Seçil Erzan'a rekor hapis cezası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tahran'da hava kirliği alarmı, eğitim ve kamu hizmetleri durdu

Komşu ülkede kriz! Tüm okul ve kurumlar kapatıldı
Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında attığı gol VAR'dan döndü

Derbiye damga vuran an! Kadıköy'de gol iptal edildi
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Fenerbahçe'ye yıldız futbolcusundan kötü haber

Fenerbahçe'ye yıldız futbolcusundan kötü haber
Tahran'da hava kirliği alarmı, eğitim ve kamu hizmetleri durdu

Komşu ülkede kriz! Tüm okul ve kurumlar kapatıldı
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
229 km hızla öğretmeni hayattan koparan sürücünün savunması şoke etti

229 km hızla öğretmeni hayattan koparan sürücünün savunması şoke etti
'Evlenmeyenleri işe almayacaksın' diyen Destici'den yeni açıklama

Bekarları ayaklandıracak çıkışının ardından yeni açıklama
Zehra Kınık tekrar hakim karşısında! Duruşmadaki sözleri dikkat çekici

Zehra Kınık tekrar hakim karşısında! Duruşmadaki sözleri dikkat çekici
'VJ Bülent' kendisine gelen ahlaksız talebi yıllar sonra ifşa etti

"VJ Bülent" kendisine gelen ahlaksız talebi yıllar sonra ifşa etti
18 yaşındaki Neslinur'un hayatını kaybettiği evde siyanür tespit edildi

Neslinur'un ölümünde, katil madde evinden çıktı
İki küçük çocuğa dehşeti yaşatan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı

İki kardeşe dehşeti yaşattı! Türkiye'nin konuştuğu olayda karar
Bosnalı taraftarlardan Sırbistan Cumhurbaşkanı'na pankartlı tepki

Tribünler hiç susmadı, Devlet Başkanı'na "İnsan avı" tepkisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.