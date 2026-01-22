Haberler

Türk Telekom çöktü mü? Türk Telekom'da internette sorun mu var?

Güncelleme:
Türk Telekom kullanıcılarının son dönemde karşılaştığı erişim sıkıntıları, şirketin altyapı ve hizmetlerine yönelik dikkatleri yeniden üzerine çekti. Özellikle sosyal medya platformlarında art arda paylaşılan şikâyetler, "Türk Telekom'da bir sorun mu yaşanıyor?" sorusunu kısa sürede gündemin merkezine taşıdı. Türk Telekom çöktü mü? Türk Telekom'da internette sorun mu var?

Bağlantı kopmaları ve erişim problemleri sebebiyle çok sayıda abone, Türk Telekom hizmetlerinde genel bir arıza olup olmadığını araştırmaya başladı. İnternete erişimde yavaşlamabildiren kullanıcıların sosyal medyadaki paylaşımları, yaşanan durumu daha görünür hâle getirdi. Türk Telekom çöktü mü? Türk Telekom'da internette sorun mu var?

TÜRK TELEKOM ÇÖKTÜ MÜ?

Türkiye genelinde çok sayıda internet kullanıcısı, Türk Telekom ile iligili sorun yaşadığın bildiriyor.22 Ocak 2026 Perşembe sabahı itibarıyla sosyal medya platformlarında ve arıza bildirim sitelerinde yoğunlaşan şikayetler üzerine gözler resmi açıklamalara çevrildi.

Henüz resmi açıklama yapılmadı.

İşte hata raporu (downdetector):

Türk Telekom çöktü mü? Türk Telekom'da internette sorun mu var?

Bazı şikayet bildirimleri:

  • "İşimiz gücümüz var şu bağlantı sorununuz bitmedi."
  • "8 saattir internet yok"
Osman DEMİR
