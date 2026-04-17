Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında uzun süredir beklenen kritik gelişmeler yaşanıyor. Yıllardır kamuoyunun gündeminden düşmeyen olayla ilgili yürütülen soruşturma, yeni deliller, gözaltılar ve idari kararlarla birlikte yeniden ivme kazandı. Son olarak İçişleri Bakanlığı’nın aldığı kararlar ve genişletilen soruşturma süreci, dosyada yeni bir aşamaya geçildiğini ortaya koydu. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dönemin Tunceli Valisi hakkında iddialar doğrultusunda soruşturma başlatıldığı ve ilgili ismin açığa alındığı duyuruldu. Peki, Tuncay Sonel kimdir? Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel kimdir? Gülistan Doku olayı ile bağlantısı nedir? Detaylar haberimizde.

TUNCAY SONEL KİMDİR?

Tuncay Sonel, uzun yıllar Türkiye’nin farklı illerinde görev yapmış bir mülki idare amiri olarak biliniyor. Kaymakamlık görevlerinin ardından çeşitli valilik görevlerinde bulunan Sonel, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki görevleriyle tanındı. Tunceli Valiliği görevini yürüttüğü dönemde ise Gülistan Doku’nun kaybolması olayı yaşandı.

Sonel’in görev süresi boyunca yürütülen idari faaliyetler ve güvenlik politikaları zaman zaman kamuoyunun gündemine gelirken, son gelişmelerle birlikte adı yeniden dikkat çekici bir şekilde anılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında açığa alınması, sürecin idari boyutunun da ciddi şekilde ele alındığını gösteriyor.

ESKİ TUNCELİ VALİSİ TUNCAY SONEL'İN OĞLU MUSTAFA TÜRKAY SONEL KİMDİR?

Mustafa Türkay Sonel, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu olarak kamuoyunda tanınan bir isimdir. Gülistan Doku soruşturması kapsamında adı geçen kişiler arasında yer almasıyla birlikte yeniden gündeme gelmiştir.

Soruşturma çerçevesinde yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler arasında bulunan Mustafa Türkay Sonel hakkında adli süreç devam etmektedir. Yetkili makamlar tarafından yürütülen işlemler kapsamında ifadesi alınmış ve soruşturma dosyasına dahil edilmiştir.

GÜLİSTAN DOKU OLAYI İLE BAĞLANTISI NEDİR?

Gülistan Doku’nun kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen son operasyonlar, dosyada önemli bir kırılma noktası oluşturdu. Aralarında Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile birlikte Mustafa Türkay Sonel’in de bulunduğu toplam 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında 7 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Ayrıca yurt dışında olduğu belirlenen bir şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarılarak kırmızı bülten talebinde bulunuldu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden iki kişi tutuklandı. Gökhan Ertok, “delilleri yok etme” suçlamasıyla tutuklanırken; daraltılmış baz istasyonu çalışmaları sonucunda Gülistan Doku ile son temas kurduğu değerlendirilen Erdoğan Elaldı ise “kasten öldürme” suçundan tutuklandı. İki şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Soruşturma sürecinde dikkat çeken bir diğer gelişme ise Gökhan Ertok’un etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğine yönelik bilgi oldu. Bu durum, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni bilgilerin ortaya çıkabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Öte yandan, diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve süreçlerinin devam ettiği bildirildi.

SORUŞTURMADA GELİNEN SON NOKTA

Altı yılı aşkın süredir devam eden Gülistan Doku dosyası, yeni deliller ve genişletilen soruşturma kapsamında yeniden şekilleniyor. Teknik incelemelerin derinleştirilmesi, yeni gözaltılar ve idari soruşturmalarla birlikte dosyada çok yönlü bir süreç yürütülüyor.

Yetkili makamlar tarafından yürütülen çalışmaların, hem olayın aydınlatılması hem de kamuoyunun beklentilerinin karşılanması açısından kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.