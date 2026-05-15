TÜİK anketine katılmak zorunlu mu, TÜİK anketine katılmamanın cezası ne?

TÜİK tarafından gerçekleştirilen araştırmalar kapsamında vatandaşlara yöneltilen anketler yeniden gündeme geldi. Özellikle “TÜİK anketine katılmak zorunlu mu?” ve “TÜİK anketine katılmamanın cezası var mı?” soruları son günlerde internet kullanıcıları tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Resmi istatistik çalışmaları kapsamında yapılan anketlerin yasal dayanağı merak ediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun gerçekleştirdiği anket çalışmalarıyla ilgili detaylar vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. TÜİK anketlerine katılımın zorunlu olup olmadığı araştırılırken, ankete katılmayan kişilere herhangi bir ceza uygulanıp uygulanmadığı da merak konusu oldu. Konuyla ilgili mevzuat ve uygulamalar dikkat çekiyor.

TÜİK NEDİR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’nin resmi istatistik kurumudur. Devletin ekonomik, sosyal, demografik ve kültürel alanlardaki verilerini toplar, analiz eder ve kamuoyuyla paylaşır.

TÜİK’in temel görevleri arasında şunlar yer alır:

• Enflasyon verilerini açıklamak (TÜFE)

• İşsizlik oranlarını yayımlamak

• Nüfus istatistiklerini hazırlamak

• Büyüme verilerini duyurmak

• Hanehalkı ve yaşam koşulları araştırmaları yapmak

• Tarım, sanayi ve ticaret verilerini toplamak

Kurum, topladığı verilerle devlet politikalarının oluşturulmasına katkı sağlar. Aynı zamanda akademisyenler, ekonomistler, şirketler ve vatandaşlar için önemli bir veri kaynağıdır.

TÜİK, 1926 yılında “Merkezi İstatistik Dairesi” olarak kurulmuş, daha sonra Türkiye İstatistik Kurumu adını almıştır. Kurum, Hazine ve Maliye Bakanlığı değil doğrudan Cumhurbaşkanlığı sistemine bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

TÜİK ANKETİNE KATILMAK ZORUNLU MU?

5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 54. maddesi uyarınca, istenilen bilgilerin belirlenen şekilde, zamanında, eksiksiz ve doğru bir biçimde verilmemesi durumunda idari para cezası uygulanmaktadır.

İdari para cezası uygulanması, cevaplayıcının bilgi verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıErcan Akman:

geçen ay bana da gelmişlerdi kapıma bi anket evetim dedim doldurdum ama sorular çok tuhaftı biri çıkıp ne iş yapıyosun diye sordu bende emekliyim dedim şaşırdı adam sonra neyse işte merak ettim cezası varmış demek ondan ısrar etti herhalde

Haber Yorumlarıİbrahim Kartal:

Kadınların zaten evde iş güç derken bir de anketlere zamanı mı kalıyor cezasıymış bilmem ne. Devlet önce çalışan kadınların yükünü hafifletsin sonra sorsun anketini

Haber YorumlarıTevfik D.d.:

Geçmişte TÜİK anketi gelirdi evde, hatırlıyorum da annem çok özenirdi doldururken! Şimdi herkes kaçıyor cezadan falan diye ama eskiden kimse sormazdı böyle şeyleri, herkes güzelce cevaplardı!! Devlet için önemliymiş meğerse, öğrendik işte bak!!

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

