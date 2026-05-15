TÜİK anketine katılmak zorunlu mu, TÜİK anketine katılmamanın cezası ne?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun gerçekleştirdiği anket çalışmalarıyla ilgili detaylar vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. TÜİK anketlerine katılımın zorunlu olup olmadığı araştırılırken, ankete katılmayan kişilere herhangi bir ceza uygulanıp uygulanmadığı da merak konusu oldu. Konuyla ilgili mevzuat ve uygulamalar dikkat çekiyor.

TÜİK NEDİR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’nin resmi istatistik kurumudur. Devletin ekonomik, sosyal, demografik ve kültürel alanlardaki verilerini toplar, analiz eder ve kamuoyuyla paylaşır.

TÜİK’in temel görevleri arasında şunlar yer alır:

• Enflasyon verilerini açıklamak (TÜFE)

• İşsizlik oranlarını yayımlamak

• Nüfus istatistiklerini hazırlamak

• Büyüme verilerini duyurmak

• Hanehalkı ve yaşam koşulları araştırmaları yapmak

• Tarım, sanayi ve ticaret verilerini toplamak

Kurum, topladığı verilerle devlet politikalarının oluşturulmasına katkı sağlar. Aynı zamanda akademisyenler, ekonomistler, şirketler ve vatandaşlar için önemli bir veri kaynağıdır.

TÜİK, 1926 yılında “Merkezi İstatistik Dairesi” olarak kurulmuş, daha sonra Türkiye İstatistik Kurumu adını almıştır. Kurum, Hazine ve Maliye Bakanlığı değil doğrudan Cumhurbaşkanlığı sistemine bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

TÜİK ANKETİNE KATILMAK ZORUNLU MU?

5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 54. maddesi uyarınca, istenilen bilgilerin belirlenen şekilde, zamanında, eksiksiz ve doğru bir biçimde verilmemesi durumunda idari para cezası uygulanmaktadır.

İdari para cezası uygulanması, cevaplayıcının bilgi verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.