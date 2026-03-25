Son dönemde adı İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gündeme gelen Tuğçe Özbudak, 14 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yer alan isimlerden biri oldu. Peki, Tuğçe Özbudak kimdir? Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak kaç yaşında, nereli, evli mi, ne iş yapıyor? Detaylar...

TUĞÇE ÖZBUDAK KİMDİR?

Lütfiye Tuğçe Özbudak, 10 Haziran 1982 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Türkiye televizyon ve sahne dünyasında hem oyunculuğu hem de sunuculuğuyla tanınan Özbudak, özellikle televizyon dizisi Adanalı ile geniş kitlelerce bilinir hale gelmiştir. Dizide hayat verdiği “Pınar” karakteri, onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuş ve uzun süre izleyicilerin hafızasında yer etmiştir.

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olan Özbudak, eğitim hayatında aldığı tiyatro eğitimi sayesinde sahne ve kamera önünde başarılı bir performans sergilemiştir. Oyunculuğunun yanı sıra çeşitli televizyon programlarında sunuculuk yaparak ekran deneyimini genişletmiştir. Görünüşündeki değişiklikler ve estetik operasyonlarıyla son yıllarda sosyal medyada sıkça konuşulan isimlerden biri haline gelmiştir.

Özbudak, özel hayatıyla da zaman zaman gündemde olmuştur. 2020 yılında Melikhan Kasım Kılıçarslan ile hayatını birleştirmiştir.

Son dönemde adı, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı listesine dahil edilmesiyle gündeme gelmiştir. Bu operasyonlarda 14 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi için yakalama kararı çıkarılmış ve Özbudak da bu isimlerden biri olmuştur.

TUĞÇE ÖZBUDAK KAÇ YAŞINDA?

Lütfiye Tuğçe Özbudak, 10 Haziran 1982 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

TUĞÇE ÖZBUDAK NERELİ?

Tuğçe Özbudak, Türkiye’nin başkenti olan Ankara’da doğmuştur. Eğitim ve kariyer hayatına da Türkiye’de devam eden Özbudak, özellikle Ankara’daki eğitim hayatının ardından kariyerini İstanbul merkezli olarak sürdürmüştür.

TUĞÇE ÖZBUDAK NE İŞ YAPIYOR?

Tuğçe Özbudak, oyunculuk ve sunuculuk alanlarında aktif bir kariyere sahiptir. Televizyon dizilerinde rol almasının yanı sıra farklı programlarda sunuculuk yaparak deneyimini çeşitlendirmiştir. En bilinen oyunculuk performansı, Adanalı dizisinde canlandırdığı “Pınar” karakteridir. Bu rol, Özbudak’ın televizyon dünyasındaki önemli çıkış noktalarından biri olarak kabul edilmektedir.

