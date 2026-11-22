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Tuğba Özay İstanbullu: 10 Şubat 1978'de İstanbul'da doğdu. 1990'ların ortasında podyumlara çıkan, sonra oyunculuğa ve şarkıcılığa geçen eski manken, bugünlerde Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bahçesinde zeytin topluyor.

Özay, hasatta bu yıl ağaçlarda çok ürün olduğunu söyledi. Ona göre işçilik, toplama, sıkım ve budama masrafları yüzünden üretici yine de zorlanıyor.

TUĞBA ÖZAY NERELİ?

Tuğba Özay İstanbullu. Fenerbahçe Lisesi'nde okudu, lise yıllarında yaklaşık beş yıl Fenerbahçe'de voleybol oynadı. Daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar ve Tiyatro Bölümü'ne kaydoldu.

TUĞBA ÖZAY KİMDİR?

Tuğba Özay, 1995'te Türkiye Miss Model seçilen ve aynı yıl Miss Model of the World yarışmasında ikinci olan eski manken. İlk defilesine 1994'te Vakko için çıktı, 1996'da bir süre Paris'te çalıştı. Tam adı Nihal Tuğba Özay.

Mankenlikten sonra televizyona geçti. Çarkıfelek'i Mehmet Ali Erbil ile birlikte sundu, 2016'da Survivor'a yarışmacı olarak katıldı. İlk albümü Armoni 2010'da çıktı; onu Üç Nokta (2011) ve Pes Etme (2016) izledi.

TUĞBA ÖZAY KAÇ YAŞINDA?

Tuğba Özay 48 yaşında. 10 Şubat 1978 doğumlu.

TUĞBA ÖZAY ZEYTİN HASADINDA NE DEDİ?

Tuğba Özay, yaklaşık 25 yıldır kendi çapında zeytincilik yaptığını anlattı; zeytinyağında kendi markası da var. Zeytinyağını pahalı bulanları eleştirdi: binlerce liralık krem ve parfüme para veren tüketicinin zeytinyağına gelince fiyattan yakındığını söyledi.

Başka yağlarla karıştırılmış zeytinyağlarına karşı da tüketicileri uyardı.

TUĞBA ÖZAY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Tuğba Özay, 1997'de Mahsun Kırmızıgül ile Hemşerim dizisinde Fatma'yı oynadı. Ardından Aynalı Tahir, Çiçek Taksi, Zehirli Çiçek, Bizim Otel ve Paşalı gibi dizilerde rol aldı. 2012'de İşler Güçler'de Nigar Tan karakterine hayat verdi.

Sinemadaki ilk filmi 1997 tarihli Sensiz İki Gün. Saddam'ın Askerleri: Kara Güneş (2009), Dartonlar ve Laz Kit (2012), Pardon Bekar mısınız? (2014) ve Avanak Dedektör (2015) de oynadığı filmler arasında.

TUĞBA ÖZAY EVLİ Mİ?

Tuğba Özay, İtalyan iş insanı Ludovic Fattizzo ile 12 Mayıs 2009'da Milano'da evlendi. Bu evlilik boşanmayla sona erdi.