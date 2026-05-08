Tuğba Ölmez Hancı gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Park Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı kimdir, kaç yaşında, nereli?

İstanbul’da gündeme gelen son gelişmeler arasında Tuğba Ölmez Hancı ismi dikkat çekti. Park Bahçeler Daire Başkanı hakkında ortaya atılan gözaltı iddiası kamuoyunda büyük merak uyandırırken, “Tuğba Ölmez Hancı gözaltına mı alındı, neden alındı?” soruları gündeme geldi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

TUĞBA ÖLMEZ HANCI GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Park ve Bahçeler Daire Başkanı Prof. Dr. Tuğba Ölmez Hancı’nın gözaltına alındığı açıklandı. Operasyonda toplam 30 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 29 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

TUĞBA ÖLMEZ HANCI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Başsavcılık açıklamasına göre soruşturma, İBB iştiraki olan Ağaç ve Peyzaj A.Ş. üzerinden yürütüldüğü iddia edilen “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla ilgili başlatıldı. Savcılık, şirket üzerinden “usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği” oluşturulduğunu öne sürerken, Tuğba Ölmez Hancı da soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

OLAY NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yeni bir operasyon düzenledi. Soruşturmanın merkezinde İBB’ye bağlı Ağaç ve Peyzaj A.Ş. yer aldı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, şirket üzerinden gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve ihalelere fesat karıştırıldığı iddia edildi. Bu kapsamda 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 29’u gözaltına alınırken, 1 kişinin yurt dışında olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan isimler arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ile Park ve Bahçeler Daire Başkanı Prof. Dr. Tuğba Ölmez Hancı’nın da bulunduğu açıklandı.

TUĞBA ÖLMEZ HANCI KİMDİR?

Prof. Dr. Tuğba Ölmez Hancı, çevre mühendisi ve akademisyendir. Lisans eğitimini 1997 yılında tamamladıktan sonra 1999 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini bitirdi.

Doktora çalışmaları kapsamında 2003-2005 yılları arasında Almanya’daki Hannover Leibniz Üniversitesi’nde araştırmacı olarak görev yaptı ve doktora eğitimini 2006 yılında tamamladı. Haziran 2010’da doçent, 2019 yılında ise profesör unvanını aldı.

Akademik kariyeri boyunca özellikle mikrokirleticilerin giderimi, ekotoksikolojik etkilerin değerlendirilmesi ve yeni arıtma teknolojileri üzerine çalışmalar yürüttü. İTÜ’de çeşitli akademik ve idari görevlerde bulundu.

2020 yılında İSKİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı görevine atanan Tuğba Ölmez Hancı, Ocak 2024 itibarıyla İBB Park ve Bahçeler Daire Başkanı olarak görev yapmaya başladı.

Ayrıca FABED Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü, BAGEP Ödülü ve TÜBİTAK Teşvik Ödülü gibi çeşitli ödüller aldı. Stanford Üniversitesi’nin yayımladığı “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde 2020-2024 döneminde ve 2025 yılında yer aldı.

İyi derecede İngilizce bilen Tuğba Ölmez Hancı’nın evli ve ikiz kız çocuk annesi olduğu belirtiliyor.