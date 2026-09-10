Tüdanya'nın son hali: Tüdanya'nın sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir?

“Seni Sevmeyen Ölsün” şarkısıyla hafızalara kazınan Tüdanya, müzik kariyerinin yanı sıra yaşadığı sağlık sorunlarıyla da gündeme geldi. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdüren sanatçının hastalığı ve son sağlık durumu hakkında araştırmalar hız kazandı. Tüdanya'nın sağlık mücadelesinde neler yaşadığı ve son durumunun nasıl olduğu merak konusu oldu. Detaylar haberin devamında...

TÜDANYA'NIN HASTALIĞI NEDİR?

Tüdanya, gırtlak kanseri nedeniyle tedavi gördü. Hastalığı nedeniyle gırtlağının bir bölümü alındı ve sanatçı daha sonra sesini kaybetti. Bu süreç, Tüdanya'nın sahne ve müzik çalışmalarını da etkiledi.

TÜDANYA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Tüdanya'nın sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir tedavi gördüğü biliniyor. Geçirdiği operasyonun ardından konuşma ve ses kullanımı konusunda ciddi kayıp yaşayan sanatçı, sağlık durumuyla ilgili dönem dönem gündeme geldi. Ancak 2026 itibarıyla güncel sağlık durumuna ilişkin güvenilir ve yeni bir tıbbi açıklama bulunmadığı için mevcut durumu hakkında kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil.

TÜDANYA KİMDİR?

Tüdanya, gerçek adı Hatice Döngü olan Türk arabesk müziğinin tanınan sanatçılarından ve sinema oyuncularından biridir. 1961 yılında İzmir'in Bergama ilçesinde dünyaya gelen Tüdanya, müzik kariyerinde özellikle “Seni Sevmeyen Ölsün” şarkısıyla geniş kitleler tarafından tanındı.

TÜDANYA'NIN KARİYERİ

Tüdanya, müzik kariyerine Cengiz Özşener'in Pırlanta Pavyonu'nda sahne alarak başladı ve ilk dönemlerinde Türk Sanat Müziği eserleri seslendirdi. 1983 yılında “Sıra Sıra Dağlar” adlı ilk albümünü çıkardı. 1986'da yayımlanan “Seni Sevmeyen Ölsün” albümü ise sanatçının kariyerindeki en önemli çalışmalardan biri oldu ve büyük satış rakamlarına ulaştı.

Tüdanya, İzmir Fuarı'nda 11 yıl boyunca aralıksız sahne alan tek şarkıcı olarak da anılıyor. Müzik çalışmalarının yanı sıra şarkılı film döneminde sinema filmlerinde rol aldı. Sanatçının albümleri arasında “Sıra Sıra Dağlar”, “Azap”, “Seni Sevmeyen Ölsün”, “Sen Bir Ömürsün”, “Sen Yaşa”, “Adın Sevgilim Olsun” ve “Dön” gibi çalışmalar bulunuyor.