Haberler

Tuba Büyüküstün kimdir? Tuba Büyüküstün kaç yaşında, nereli, hangi filmde oynuyor?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uzun yıllardır ekranlarda büyüleyen ve her rolüyle izleyicileri kendine hayran bırakan Tuba Büyüküstün, son projeleriyle yeniden gündemde. Peki, Tuba Büyüküstün kimdir? Tuba Büyüküstün kaç yaşında, nereli, hangi filmde oynuyor?

Türk televizyon ve sinema dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Tuba Büyüküstün, hayranlarının merakını yeniden artırdı. Büyüküstün son dönemde hangi projelerde yer alıyor, ekranlara hangi yapımlarla dönüyor? Tuba Büyüküstün’ün hayatına dair merak edilen tüm detaylar haberimizde…

TUBA BÜYÜKÜSTÜN KİMDİR?

Hatice Tuba Büyüküstün, 5 Temmuz 1982 İstanbul doğumlu, Türk oyuncudur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı Bölümü mezunu olmasına rağmen oyunculuğa yönelmiş ve kısa sürede hem Türkiye’de hem de yurt dışında adını duyurmuştur.

Rol aldığı önemli diziler arasında Çemberimde Gül Oya, Ihlamurlar Altında, Asi, Kara Para Aşk, Cesur ve Güzel ve Netflix dizisi Rise of Empires: Ottoman bulunmaktadır. 42. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde 20 Dakika dizisiyle en iyi kadın oyuncu adaylığı alarak Emmy’ye aday gösterilen ilk Türk oyuncu unvanını elde etmiştir. Ayrıca UNICEF Türkiye iyi niyet elçisi olarak sosyal sorumluluk projelerinde yer almıştır.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN KAÇ YAŞINDA?

Tuba Büyüküstün, 5 Temmuz 1982 doğumlu olduğundan 43 yaşındadır.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN NERELİ?

Tuba Büyüküstün, İstanbul doğumludur. Anne tarafından Kırım, baba tarafından Girit kökenine sahiptir.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN’ÜN KARİYERİ

2003 yılında Sultan Makamı dizisiyle dizi oyunculuğuna başlayan Büyüküstün, 2004’te Çemberimde Gül Oya dizisindeki Zarife rolüyle dikkat çekti. Ardından Ihlamurlar Altında, Asi, 20 Dakika, Kara Para Aşk gibi önemli projelerde başrol oynadı. Sinemada ise Babam ve Oğlum, Sınav, İstanbul Kırmızısı gibi filmlerde rol aldı. 2020 yılında Netflix’te Rise of Empires: Ottoman dizisinde Mara Hatun rolüyle ekranlara geldi ve reklam/dijital projelerde de yer alarak kariyerini çeşitlendirdi.

Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

