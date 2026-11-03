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TRT Tabii ücretli mi, ücretsiz mi? TRT Tabii paralı mı?

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TRT Tabii ücretli mi, ücretsiz mi? TRT Tabii paralı mı?
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Dijital yayın platformları hayatımıza girdikçe, bir maçı izlemek için ihtiyaç duyulan şeyler de çeşitlendi. Kimi platformlar aylık abonelik istiyor, kimi reklamlı ücretsiz seçenek sunuyor, kimi ise yalnızca belirli içerikleri ücretli tutuyor. Şampiyonlar Ligi gecelerinde ise kafalar daha da karışıyor.

Trt Tabii ücretli mi, ücretsiz mi, TRT Tabii paralı mı? Galatasaray Stuttgart maçını izlemeden önce üyelik, abonelik ve ücret konusunda aklına takılanlar için tüm ayrıntıları haberimizin devamında topladık. Üstelik hangi içeriklerin ücretsiz, hangilerinin Premium kapsamında olduğunu da öğreneceksiniz.

TABİİ ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?

tabii’de TRT kanallarının canlı yayınları, ücretsiz üyelikle reklamlı olarak izlenebiliyor. Platformda hem ücretsiz hem de ücretli içerikler bulunuyor.

GALATASARAY STUTTGART MAÇI İÇİN ÜCRET GEREKİYOR MU?

Hayır. Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 ve tabii üzerinden ücretsiz olarak yayınlanıyor. Galatasaray - Stuttgart maçı da TRT 1’den canlı ve şifresiz yayınlanacağı için ücretli abonelik gerekmiyor, ücretsiz üye olmak yeterli.

PREMIUM ÜYELİK NE İŞE YARIYOR?

Premium üyelik, yabancı takımlar arasındaki Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının yayınlandığı tabii Spor kanalları için gerekiyor.

MAÇ NE ZAMAN?

Galatasaray ile Stuttgart arasındaki karşılaşma 03 Kasım 2026 Salı günü yani bugün, Türkiye saati ile 20.45’te Rams Park’ta başlayacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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