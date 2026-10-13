TRT Tabii ücretli mi, ücretsiz mi? TRT Tabii paralı mı?

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TRT tabii paralı mı sorusu, son günlerde arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasına girdi. Dizi, film, belgesel ve canlı yayın gibi geniş bir içerik yelpazesi sunan platformun hangi hizmetlerinin ücretsiz olduğu, üyelik gerekip gerekmediği ve Şampiyonlar Ligi maçlarının platform üzerinden ek ücret ödemeden izlenip izlenemeyeceği merak ediliyor. Peki, TRT tabii ücretli mi, Galatasaray - Barcelona maçı tabii'den ücretsiz izlenebilir mi? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

TRT TABİİ ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ? TRT TABİİ PARALI MI?

TRT tabii ücretli mi, ücretsiz mi, paralı mı? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın bu akşam Barcelona'yı ağırlayacağı dev karşılaşma öncesinde, maçı internetten izlemek isteyen futbolseverlerin gözü TRT'nin dijital yayın platformu tabii'ye çevrildi. Platformu ilk kez kullanacak olanlar ise tabii'nin ücret gerektirip gerektirmediğini merak ediyor. İşte TRT tabii'nin ücretlendirme sistemi ve üyelik detayları...

TRT TABİİ NEDİR?

tabii, TRT'nin dijital yayın platformu. Platform; TRT kanallarının canlı yayınlarının yanı sıra dizi, film, belgesel ve çocuk içeriklerinden oluşan geniş bir arşivi kullanıcılara sunuyor. TRT 1'de yayınlanan Şampiyonlar Ligi maçları da tabii üzerinden internetten canlı olarak takip edilebiliyor.

TRT TABİİ ÜCRETLİ Mİ?

TRT tabii'nin temel hizmetleri ücretsiz olarak sunuluyor. TRT'nin standart içerikleri, dizileri, belgeselleri ve canlı TV kanalları, kullanıcılar tarafından herhangi bir ücret ödenmeden izlenebiliyor. Bu içeriklere erişmek için yalnızca ücretsiz bir üyelik oluşturulması yeterli oluyor.

TABİİ PREMIUM NEDİR?

tabii'nin ücretsiz hizmetlerinin yanı sıra Premium adıyla ücretli bir abonelik seçeneği de bulunuyor. Premium abonelik, kullanıcılara ücretsiz sürüme ek olarak çeşitli avantajlar sunuyor. Ancak TRT kanallarının canlı yayınlarını izlemek için Premium aboneliğe ihtiyaç duyulmuyor. Premium paketin güncel fiyatı ve sunduğu avantajlar, tabii'nin resmi internet sitesi ve uygulaması üzerinden öğrenilebiliyor.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI TABİİ'DE ÜCRETSİZ Mİ?

Evet, Galatasaray - Barcelona maçı tabii üzerinden ücretsiz olarak izlenebilecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlandığı için TRT 1'in tabii'deki canlı yayını da herhangi bir ücret gerektirmiyor. Maçı izlemek isteyenlerin yalnızca platforma üye girişi yapması yeterli olacak.

TABİİ ÜYELİĞİ NASIL YAPILIR?

tabii'ye üye olmak için öncelikle tabii uygulamasının açılması ya da platformun resmi internet sitesine girilmesi gerekiyor. Kayıt bölümünde e-posta adresi ve şifre gibi bilgilerin girilmesinin ardından, e-posta adresine gönderilen doğrulama kodu onaylanıyor. Bu işlemin ardından kullanıcılar, platformdaki ücretsiz içeriklere erişebiliyor. Maç saatinden önce üyelik işlemlerinin tamamlanması, yayına zamanında ulaşmak açısından kolaylık sağlayacaktır.

TABİİ HANGİ CİHAZLARDAN İZLENİR?

tabii'ye birçok farklı cihaz üzerinden erişmek mümkün. Platformun mobil uygulaması iOS cihazlar için App Store'dan, Android cihazlar için Google Play Store'dan ücretsiz olarak indirilebiliyor. Bilgisayardan izlemek isteyenler platformun internet sitesini kullanabilirken, akıllı televizyonlar ve medya oynatıcılar üzerinden de tabii'ye ulaşmak mümkün.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanacak Galatasaray - Barcelona karşılaşması, bugün 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta başlayacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. TRT 1, Türksat 4A uydusu üzerinden ücretsiz izlenebilirken, Digiturk'te 23, D-Smart'ta 26, Kablo TV'de 22, Tivibu'da 22, Turkcell TV+'ta 21 ve Fil Box'ta 20. kanalda yer alıyor.