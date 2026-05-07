TRT Spor CANLI nereden izlenir, TRT Spor HD kesintisiz donmadan nasıl izlenir?

Heyecan seviyesinin zirveye çıktığı futbol akşamında, yayınların takılmadan takip edilmesi taraftarlar için büyük önem taşıyor. Özellikle şifresiz ve yüksek çözünürlüklü yayın arayan sporseverler, "TRT Spor HD kesintisiz donmadan nasıl izlenir?" başlığı altında güncel frekans ve platform bilgilerini sorguluyor. Mücadeleleri televizyon başından HD kalitesinde izlemek isteyenler için Türksat 4A uydusu üzerinden 11958 V 27500 frekans ayarları yeterli olurken; mobil cihazlardan donma sorunu yaşamadan izlemek isteyenler için TRT'nin yenilenen dijital altyapısı en güvenilir adres olarak öne çıkıyor.

TRT SPOR 2026 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

Televizyonunuzdan HD kalitesinde ve takılma yaşamadan maç keyfi sürmek için uydu alıcınızda şu değerlerin tanımlı olduğundan emin olun:

• Uydu: Türksat 4A

• Frekans: 11958

• Polarizasyon: V (Dikey)

• Sembol Oranı: 27500

• FEC: 5/6

DİJİTAL PLATFORMLARDA TRT SPOR KANAL LİSTESİ

TRT Spor'a dijital yayın platformları üzerinden hızlıca erişim sağlayabilirsiniz:

• Digiturk: 86. Kanal

• D-Smart: 86. Kanal

• Tivibu: 93. Kanal

• Turkcell TV+: 70. Kanal

• Kablo TV: 222. Kanal

• tabii: Ücretsiz ve canlı izleme seçeneği

7 MAYIS 2026 TRT SPOR CANLI MAÇ PROGRAMI

Bu akşam ekranlara gelecek kritik karşılaşmaların saatleri şu şekildedir:

1. 20:00 | Çorum FK - Keçiörengücü (Trendyol 1. Lig Play-Off 1. Tur)

2. 22:00 | Crystal Palace - Shakhtar Donetsk (UEFA Konferans Ligi Yarı Final)