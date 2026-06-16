2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu karşılaşmaları kapsamında oynanan İran - Yeni Zelanda mücadelesi, sahadaki futbol kadar yayın sırasında yaşanan bir anlatım hatasıyla da gündeme geldi. TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanan karşılaşmanın ilk dakikalarında yaşanan karışıklık, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, izleyiciler maçın anlatımını gerçekleştiren Murat Ekrem Çimen hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Peki, TRT spikeri Murat Ekrem Çimen kimdir? İran Yeni Zelanda spikeri Murat Ekrem Çimen kaç yaşında, nereli? Detaylar...

TRT SPİKERİ MURAT EKREM ÇİMEN KİMDİR?

Murat Ekrem Çimen, Türkiye'de spor yayıncılığı alanında uzun yıllardır görev yapan deneyimli isimler arasında yer almaktadır. Kariyerine yerel televizyon kanallarında başlayan Çimen, ilerleyen süreçte spor haberciliği ve canlı maç anlatımlarıyla dikkat çekti.

Meslek hayatı boyunca futbol başta olmak üzere farklı spor branşlarında yayın görevleri üstlenen deneyimli spiker, televizyon yayıncılığı alanında çeşitli yöneticilik görevlerinde de bulundu. Spor medyasındaki çalışmaları sayesinde geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınan Çimen, özellikle TRT Spor ekranlarında gerçekleştirdiği maç anlatımları ve spor programlarıyla öne çıktı.

Spor yayıncılığının yanı sıra spor yönetimi alanında da çeşitli görevler üstlenen Murat Ekrem Çimen, medya ve spor organizasyonları içerisinde aktif roller aldı. 2026 FIFA Dünya Kupası yayınları sırasında yaşanan son gelişmeler ise kamuoyunun yeniden deneyimli spikerin kariyerine yönelmesine neden oldu.

İRAN YENİ ZELANDA SPİKERİ MURAT EKREM ÇİMEN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ancak paylaşılan bilgiler ve kamuoyuna yansıyan mevcut açıklamalar içerisinde Murat Ekrem Çimen'in doğum tarihi veya yaşıyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle deneyimli spikerin kaç yaşında olduğuna ilişkin resmi bir veri yer almamaktadır.

İRAN YENİ ZELANDA MAÇINDA YAŞANAN ANLATIM HATASI GÜNDEM OLDU

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda oynanan İran - Yeni Zelanda karşılaşmasının anlatımını TRT Spor ekranlarında Murat Ekrem Çimen gerçekleştirdi.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında yaşanan anlatım karışıklığı ise futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı. Yayının başlangıç bölümünde İran'ın geliştirdiği hücum organizasyonları Yeni Zelanda atağı olarak aktarılırken, Yeni Zelanda'nın pozisyonları ise İran'ın hücumları şeklinde anlatıldı.

Yaklaşık dört ila beş dakika sürdüğü belirtilen karışıklık, kısa süre içerisinde sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı. Futbolseverler yaşanan olayla ilgili çok sayıda paylaşım yaparken, konu spor gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

TRT'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından TRT tarafından yazılı bir açıklama yayımlandı.

Kurum açıklamasında söz konusu anlatım hatasının TRT yayıncılık standartları açısından kabul edilemez olduğu ifade edildi. İzleyicilerden özür dilenen açıklamada, olayla ilgili gerekli idari ve teftiş süreçlerinin başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca spor yayıncılığı alanında uzun yıllara dayanan deneyime sahip bir ismin böyle bir hata yapmasının kurum açısından kabul edilemez olduğu vurgulandı.

DÜNYA KUPASI YAYIN EKİBİNDEN ÇEKİLDİĞİ DUYURULDU

TRT tarafından yapılan açıklamada, inceleme süreci kapsamında Murat Ekrem Çimen'in Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Dünya Kupası yayın ekibinden geri çekildiği duyuruldu.

Buna göre deneyimli spiker, turnuvanın kalan bölümündeki yayınlarda görev almayacak. Olay sonrasında kamuoyunda oluşan yoğun ilginin ardından Murat Ekrem Çimen'in sosyal medya hesaplarını kapattığı yönündeki bilgiler de gündeme yansıdı.

2026 FIFA Dünya Kupası yayınları sırasında yaşanan bu gelişme, spor yayıncılığı ve canlı yayın performansları açısından günün en çok konuşulan olaylarından biri olarak kayıtlara geçti.