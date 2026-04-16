TRT 1 Yayın Akışı 17 Nisan 2026! Taşacak Bu Deniz bu hafta var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı?
TRT 1 yayın akışı 17 Nisan 2026! TRT 1 ekranlarında her hafta izleyiciyle buluşan “Taşacak Bu Deniz” dizisinin yeni bölümünün akıbeti, son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından gündemde yer aldı. Taşacak Bu Deniz bu hafta var mı? Dizinin 25. bölümüne ait ikinci fragmanın kısa süre içinde yayından kaldırılması, izleyiciler arasında farklı iddiaların ortaya atılmasına neden oldu.
Televizyon izleyicileri, haftalık yayın akışlarında yapılan değişiklikleri yakından takip etmeye devam ediyor. Özellikle sevilen dizilerin yeni bölümlerine ilişkin gelişmeler, sosyal medyada gündem oldu.
TRT 1 YAYIN AKIŞI 17 NİSAN 2026
TRT 1’in 17 Nisan 2026 Cuma gününe ait yayın akışı kamuoyu ile paylaşıldı. Açıklanan akışta günün ilk saatlerinden itibaren farklı programların yer aldığı görülürken, akşam kuşağı için belirlenen içerikler de netlik kazandı. Saat 19.00’da Ana Haber bülteni ekranlara gelirken, 19.55’te “İddiaların Aksine” programı izleyiciyle buluşacak.
Akşam kuşağında saat 20.00 itibarıyla “Taşacak Bu Deniz” dizisi yer alırken, gece saatlerinde ise farklı yapımlar yayınlanmaya devam edecek. 00.15’te “Cennetin Çocukları”, 02.35’te “Benim Adım Melek” ve 05.25’te kapanış programı ekrana gelecek.
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)
00.15 Cennetin Çocukları
02.35 Benim Adım Melek
05.25 Kapanış
TAŞACAK BU DENİZ BU HAFTA VAR MI, YAYINLANACAK MI?
Dizinin 25. bölümüne ait ikinci fragmanın kısa süre içerisinde yayından kaldırılması, izleyiciler arasında çeşitli iddiaların gündeme gelmesine neden oldu. Bu gelişmenin ardından yeni bölümün ertelenmiş olabileceğine dair yorumlar yapılırken, dizinin yayın durumu merak konusu haline geldi.
Ancak TRT 1’in haftalık yayın akışında yapılan incelemelerde, dizinin planlanan gün ve saatinde yer aldığı görüldü. Kanalın resmi yayın planında herhangi bir değişiklik yapılmadığı ve dizinin 17 Nisan Cuma akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.