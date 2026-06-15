TRT 1 CANLI İZLE: (İSVEÇ TUNUS) TRT 1 canlı nereden, nasıl izlenir? (DÜNYA KUPASI)

TRT 1 canlı izle! Futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri de Dünya Kupası maçlarının hangi kanalda yayınlandığı oluyor. 2026 turnuvasında TRT 1, önemli karşılaşmaları canlı ve ücretsiz olarak ekranlara taşırken, İsveç – Tunus mücadelesi de bu yayınlar arasında yer alıyor. Peki, TRT 1 canlı nereden, nasıl izlenir? Detaylar haberimizde.

TRT 1 CANLI İZLE

TRT 1, 2026 FIFA Dünya Kupası yayınları kapsamında İsveç – Tunus karşılaşmasını canlı ve şifresiz olarak ekranlara getiriyor. Maç, TRT 1 üzerinden televizyon yayınıyla izlenebildiği gibi internetten de tabii uygulaması ve TRT’nin resmi canlı yayın platformu üzerinden takip edilebiliyor. Böylece kullanıcılar ister mobil cihazdan ister akıllı TV’den ister bilgisayardan maçı kesintisiz izleyebiliyor.

İSVEÇ – TUNUS HANGİ KANALDA?

İsveç – Tunus maçı Türkiye’de TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor. Dünya Kupası karşılaşmalarının tamamı gibi bu mücadele de kamu yayıncısı tarafından ücretsiz şekilde izleyiciye sunuluyor.

Ayrıca dijital olarak tabii platformu üzerinden de canlı yayın erişimi bulunuyor, bu da internet üzerinden izlemeyi mümkün kılıyor.

İSVEÇ – TUNUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İsveç – Tunus karşılaşması 15 Haziran 2026 Pazartesi günü TRT 1 yayın akışında sabah saatlerinde canlı olarak yer alıyor. Yayın akışına göre maçın başlangıç saati Türkiye saatiyle 05.00 olarak planlanmış durumda.