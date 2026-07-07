Bilecik'te yaşanan trajik olay, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı belirtilen ve hakkında çok sayıda trafik ihlali nedeniyle 420 bin 743 TL idari para cezası uygulanan 26 yaşındaki H.Ö., işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Aynı gün evine giden genç sürücünün yaşamına son vermesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından "Trafik cezası yedikten sonra intihar eden Harun Ö. kimdir?" sorusu arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

TRAFİK CEZASI YEDİKTEN SONRA İNTİHAR EDEN HARUN Ö. KİMDİR?

Bilecik'te meydana gelen olayın ardından hayatını kaybeden H.Ö. hakkında kamuoyuna yansıyan resmi bilgiler sınırlı kaldı. Paylaşılan bilgilere göre H.Ö., 26 yaşındaydı ve Bilecik'te yaşıyordu.

Olay öncesinde Pelitözü Mahallesi Gölpark mevkisinde kullandığı Tofaş Tempra marka araçla jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymadığı, ardından kaçtığı ve yürütülen takip sonucunda Gölpazarı ilçesi Küçükyenice köyü yakınlarında bir tarlada yakalandığı bildirildi.

Yetkililerin aktardığı bilgilere göre H.Ö. hakkında, sürücü belgesi geri alınmış olmasına rağmen araç kullanmak başta olmak üzere çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 420 bin 743 TL idari trafik para cezası uygulandı. Jandarmadaki işlemlerinin ve ifadesinin ardından serbest bırakılan H.Ö.'nün aracı ise yediemin otoparkına çekildi.

Resmi açıklamalara göre H.Ö., arkadaşları tarafından evine bırakıldıktan sonra odasına geçti. Evden gelen silah sesi üzerine yakınlarının ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, H.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından güvenlik güçleri evde inceleme başlatırken, H.Ö.'nün cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Yaşanan olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Yetkililer tarafından şu ana kadar H.Ö.'nün mesleği, eğitim durumu, aile yaşamı veya özel hayatına ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış resmi bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle kamuoyuna yansımayan kişisel bilgiler hakkında herhangi bir resmi doğrulama yapılmadı.