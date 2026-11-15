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Trabzonspor Zenit CANLI, ŞİFRESİZ İZLE! Trabzonspor Zenit maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

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Trabzonspor Zenit CANLI, ŞİFRESİZ İZLE! Trabzonspor Zenit maçı hangi kanalda, nereden izlenir?
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Trabzonspor, milli arada Rusya temsilcisi Zenit ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın yayın saati, hangi kanalda ekrana geleceği ve internet üzerinden nereden izlenebileceğiyle ilgili detayları araştırıyor. Peki, Trabzonspor Zenit maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Trabzonspor Zenit canlı izle!

Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Rusya'nın köklü ekiplerinden Zenit ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. St. Petersburg'da oynanacak karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler, maçın yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor. Peki, Zenit- Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak, internetten nasıl izlenecek?

TRABZONSPOR-ZENİT MAÇI HANGİ KANALDA?

Zenit ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği hazırlık mücadelesi, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon başında izleme imkânı bulamayan taraftarlar, A Spor'un resmi internet sitesinde yer alan canlı yayın seçeneği üzerinden de mücadeleyi takip edebilecek.

TRABZONSPOR-ZENİT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Zenit arasındaki hazırlık karşılaşması, 15 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. St. Petersburg'daki Gazprom Arena'da yapılacak maçın başlama düdüğü Türkiye saatiyle 17.00'de çalacak.

ZENİT-TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım, hazırlık mücadelesinde Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan Gazprom Arena'da karşılaşacak. Bordo-mavililer, milli ara kapsamında çıktığı bu maçta Rus temsilcisi karşısında sahaya çıkacak.

TRABZONSPOR-ZENİT MAÇI CANLI İZLE

Zenit-Trabzonspor karşılaşmasını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, A Spor'un televizyon yayını ve resmi internet sitesindeki canlı yayın seçeneğinden yararlanabilecek.

Karşılaşmanın bilgileri:

Maç: Zenit-Trabzonspor

Tarih: 15 Kasım 2026 Pazar

Saat: 17.00 (TSİ)

Stadyum: Gazprom Arena

Şehir: St. Petersburg, Rusya

Yayın kanalı: A Spor

Yayın türü: Canlı ve şifresiz

Trabzonspor, Rusya'daki hazırlık karşılaşmasının ardından Süper Lig'de sezonun kalan bölümüne yönelik çalışmalarını sürdürecek.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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