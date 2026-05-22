Trabzonspor-Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Konyaspor maçı ne zaman?

Süper Lig’de haftanın önemli karşılaşmalarından biri olan Trabzonspor – Konyaspor mücadelesi için geri sayım başladı. Taraftarlar, dev maçın “saat kaçta başlayacağı” ve “hangi kanalda yayınlanacağı” bilgisini araştırırken, karşılaşmaya dair tüm detaylar futbol gündeminin merkezine yerleşti. Maç öncesi kadro tercihleri ve son dakika gelişmeleri de yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

TRABZONSPOR – KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması 22 Mayıs 2026 Cuma günü futbolseverlerle buluşacak. Kritik final mücadelesi büyük heyecana sahne olacak.

TRABZONSPOR – KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Dev final mücadelesi saat 20:45’te başlayacak. İki takım da kupayı kazanmak için sahaya çıkarken karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlandı ve geri sayım başladı.

TRABZONSPOR – KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler maçı televizyon ve dijital platformlar üzerinden takip edebilecek.

ATV CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

ATV; Digiturk 25, D-Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24 ve Turkcell TV+ 24 numaralı kanallardan izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz yayın erişimi sağlanıyor.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Final karşılaşması Antalya’da bulunan Corendon Airlines Park Stadyumu’nda oynanacak. Dev mücadele, kupa yolunda sezonun en kritik maçlarından biri olarak gösteriliyor.