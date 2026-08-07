Trabzonspor kaç kombine sattı, Trabzonspor kombine biletleri bitti m?

Yeni sezonda takımını tribünden desteklemek isteyen Trabzonspor taraftarları, kombine bilet satışlarına yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle Trabzonspor'un kaç kombine sattığı ve kombine biletlerin tükenip tükenmediği futbolseverler tarafından araştırılırken, satışların geldiği son nokta yakından takip ediliyor.

TRABZONSPOR KAÇ KOMBİNE SATTI?

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi kombine bilet satışlarına taraftarların ilgisi sürüyor. Bordo-mavili takımın maçlarını tribünden takip etmek isteyen taraftarlar kombine biletlere yoğun ilgi gösterirken, satışlarda ulaşılan son rakam da belli oldu. Tribün Doluluk sayfasında yer alan verilere göre saat 16.30 itibarıyla Trabzonspor'un sattığı kombine bilet sayısı 19 bin 470'e yükseldi.

TRABZONSPOR KOMBİNE SATIŞLARINDA SON DURUM

Yeni sezon öncesinde tribünlerin büyük bölümünü doldurmayı hedefleyen Trabzonspor'da kombine satışları yakından takip ediliyor. Saat 16.30 itibarıyla açıklanan verilere göre bordo-mavili kulüp 19.470 kombine bilet satışına ulaştı. Taraftarların gösterdiği yoğun ilgi, yeni sezon öncesinde tribünlerde oluşması beklenen atmosfer açısından da dikkat çekti.

TRABZONSPOR KOMBİNE BİLETLERİ BİTTİ Mİ?

Trabzonspor taraftarlarının en çok merak ettiği konuların başında kombine biletlerin tükenip tükenmediği geliyor. Tribün Doluluk verilerine göre satışlar 19 bin 470 seviyesine ulaşırken, kombine biletlerin tamamen tükenip tükenmediğine ilişkin güncel durum satış ekranlarından takip ediliyor. Taraftarlar, kalan koltukların yanı sıra satışların hangi seviyeye kadar çıkacağını da merak ediyor.

TRABZONSPOR TARAFTARINDAN KOMBİNEYE YOĞUN İLGİ

Bordo-mavili taraftarların kombine bilet satışlarına gösterdiği ilgi yeni sezon öncesinde dikkat çekiyor. 19 bin 470 rakamına ulaşan satışlar, Trabzonspor'un iç saha maçlarında güçlü bir tribün desteği alacağının işareti olarak değerlendiriliyor. Satışların devam etmesi halinde kombine sayısının daha da yükselmesi bekleniyor.