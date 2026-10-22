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Trabzonspor Hearts ilk 11'ler açıklandı! SON DAKİKA Trabzonspor Hearts maç kadrosunda kimler var, Salah var mı?

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Trabzonspor Hearts ilk 11'ler açıklandı! SON DAKİKA Trabzonspor Hearts maç kadrosunda kimler var, Salah var mı?
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UEFA Konferans Ligi’nde Trabzonspor’un Hearts maçı için geri sayım sürerken, bordo-mavili taraftarların en çok merak ettiği konu iki takımın sahaya hangi 11’lerle çıkacağı oldu. Kritik mücadele öncesinde “Trabzonspor Hearts ilk 11’ler açıklandı mı?” ve “maç kadrosunda kimler var?” soruları arama motorlarında öne çıkıyor..

Trabzonspor – Hearts maçının ilk 11’leri henüz açıklanmadı. UEFA müsabakalarında resmi kadrolar genellikle maç saatinden yaklaşık bir saat önce duyuruluyor. Kadrolar açıklandığında haberimiz güncellenecek. İşte Trabzonspor – Hearts maçı öncesinde bilinenler.

İKİ TAKIM MAÇA NASIL GELİYOR?

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasının ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio’yu deplasmanda 4-2 yenerek organizasyona üç puanla başladı. Hearts ise ilk maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland ile 1-1 berabere kaldı ve ilk haftayı 1 puanla 20. sırada tamamladı.

TRABZONSPOR HEARTS İLK 11’LER AÇIKLANDI MI?

Hayır, iki takımın ilk 11’leri açıklandı:

TRABZONSPOR HEARTS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma bugün, 22 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 19.45’te Trabzon’daki Papara Park’ta başlayacak. Mücadele TRT 1’den şifresiz olarak canlı yayınlanacak; internetten izlemek isteyenler tabii platformunu kullanabilecek.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. VAR’da ise Jan Boterberg görev yapacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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