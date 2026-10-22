Trabzonspor Hearts ilk 11'ler açıklandı! SON DAKİKA Trabzonspor Hearts maç kadrosunda kimler var, Salah var mı?

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Trabzonspor – Hearts maçının ilk 11’leri henüz açıklanmadı. UEFA müsabakalarında resmi kadrolar genellikle maç saatinden yaklaşık bir saat önce duyuruluyor. Kadrolar açıklandığında haberimiz güncellenecek. İşte Trabzonspor – Hearts maçı öncesinde bilinenler.

İKİ TAKIM MAÇA NASIL GELİYOR?

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasının ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio’yu deplasmanda 4-2 yenerek organizasyona üç puanla başladı. Hearts ise ilk maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland ile 1-1 berabere kaldı ve ilk haftayı 1 puanla 20. sırada tamamladı.

TRABZONSPOR HEARTS İLK 11’LER AÇIKLANDI MI?

Hayır, iki takımın ilk 11’leri açıklandı: